Что должно быть в эвакуационном рюкзаке каждого школьника и класса: список
Риск масштабного вторжения РФ в Украину сохраняется. В случае чрезвычайной ситуации учеников следует быстро эвакуировать из школы в безопасное место.
Сколько времени там придется пробыть детям и сотрудникам школ – предугадать невозможно, поэтому каждому ученику я и классу нужно подготовить эвакуационные рюкзаки. Рекомендации по их наполнению подготовил офис образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.
"Чрезвычайно важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и работников", – говорится в сообщении.
В офисе образовательного омбудсмена отметили, что в школах некоторых стран обязательно наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе/помещении группы, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой. Есть подобные списки необходимых вещей для каждого ученика и отдельно – для руководителей учебных заведений.
В украинском законодательстве пока нет обязательства снабжать помещения классов эвакуационными рюкзаками. Сергей Горбачев считает, что это нужно ввести, а также разработать единые требования к перечню вещей в таких рюкзаках. Пока же они с командой при сборке эвакуационных рюкзаков пользовались рекомендациями:
пособия "Спасите детей – стандартные процедуры и правила безопасности для учащихся и студентов" Ресурсного центра прав ребенка.
Сами рюкзаки и их содержимое должны закупаться за бюджетные деньги, отмечает образовательный омбудсмен. В то же время признает: сейчас закупить рюкзаки и необходимые вещи за средства государственного или местного бюджета учебными заведениями и органами управления образованием малореально: бюджетные процедуры этого не предусматривают.
Сергей Горбачев подчеркнул, что был и остается противником принудительных поборов с родителей в виде денег, вещей или услуг – любая их помощь должна быть чисто добровольной. Однако, учитывая ситуацию, считает, что здесь родителям стоит вовлечься.
"Учитывая, что речь идет не о каких-то прихотях в виде "приобрести шторы другого оттенка", а о жизни и безопасности детей, очень прошу учесть эту мою просьбу, принять во внимание рекомендации и действия учебных заведений по созданию большего уровня безопасности для детей. Поэтому очень прошу родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка", – призвал образовательный омбудсмен.
Он также попросил родителей оказать посильную добровольную помощь учебным заведениям в сборах рюкзаков для классов. Однако отметил, что рекомендации по содержимому не являются обязательными – каждое заведение может вносить свои коррективы.
Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким (красный, оранжевый). Когда учителя/воспитатели оденут эти рюкзаки, то для детей будет ориентир взрослого человека, которому можно доверять", – добавил Сергей Горбачев.
Каждому ученику рекомендуют иметь при себе:
бутылку воды;
энергетические батончики;
записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию);
комплект сменного белья и одежды (но рюкзак не должен быть тяжелым, поскольку ребенок будет носить его сам).
В рюкзак для класса/группы следует положить (сам он должен быть яркого цвета – красный, оранжевый):
несколько чистых листов бумаги;
ручку, карандаш;
блокнот с жестким переплетом;
фонарик(и) и дополнительные батарейки к нему;
классную аптечку;
маленькое радио на батарейках + батарейки;
свисток;
воду, стаканчики;
термоодеяла (чтобы уберечься от холода);
несколько упаковок крупных мусорных пакетов;
2-3 маркера;
несколько виниловых перчаток;
веревки;
маски для всех детей;
скотч и ножницы;
ведро (желательно сложное, вместо туалета);
туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
влажные салфетки;
раскладную клеенку для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;
мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов);
энергетические батончики для всех детей класса/группы.
Администрация учебного заведения лучше иметь в быстром доступе (одну сумку или рюкзак) со такими вещами:
справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;
карта учебного заведения, план этажей;
план эвакуации и план связи (при);
список работников учебного заведения с контактами;
список детей и расписание занятий;
список контактов родителей детей (по возможности);
важные номера телефонов;
ручки и блокноты, маркеры;
ключи;
мегафон;
скотч, ножницы;
фонарик; запасные батарейки к фонарику;
свисток;
аварийное радио на батарейках и батарейки к нему;
аптечка первой помощи (подробнее о наполнении аптечки в учебном заведении – здесь).
Сергей Горбачев отметил, что важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: в частности, не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям (законным представителям) или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы.
"Эвакуационный рюкзак класса/группы также может пригодиться и во время экскурсий, активного отдыха класса/группы", – добавил образовательный омбудсмен.
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