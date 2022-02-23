Что должно быть в эвакуационном рюкзаке каждого школьника и класса: список

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Офис образовательного омбудсмена подготовил рекомендации по эвакувальным рюкзакам для детей и школ

Риск масштабного вторжения РФ в Украину сохраняется. В случае чрезвычайной ситуации учеников следует быстро эвакуировать из школы в безопасное место.

Сколько времени там придется пробыть детям и сотрудникам школ – предугадать невозможно, поэтому каждому ученику я и классу нужно подготовить эвакуационные рюкзаки. Рекомендации по их наполнению подготовил офис образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

"Чрезвычайно важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и работников", – говорится в сообщении.

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В офисе образовательного омбудсмена отметили, что в школах некоторых стран обязательно наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе/помещении группы, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой. Есть подобные списки необходимых вещей для каждого ученика и отдельно – для руководителей учебных заведений.

В украинском законодательстве пока нет обязательства снабжать помещения классов эвакуационными рюкзаками. Сергей Горбачев считает, что это нужно ввести, а также разработать единые требования к перечню вещей в таких рюкзаках. Пока же они с командой при сборке эвакуационных рюкзаков пользовались рекомендациями:

Сами рюкзаки и их содержимое должны закупаться за бюджетные деньги, отмечает образовательный омбудсмен. В то же время признает: сейчас закупить рюкзаки и необходимые вещи за средства государственного или местного бюджета учебными заведениями и органами управления образованием малореально: бюджетные процедуры этого не предусматривают.

Сергей Горбачев подчеркнул, что был и остается противником принудительных поборов с родителей в виде денег, вещей или услуг – любая их помощь должна быть чисто добровольной. Однако, учитывая ситуацию, считает, что здесь родителям стоит вовлечься.

"Учитывая, что речь идет не о каких-то прихотях в виде "приобрести шторы другого оттенка", а о жизни и безопасности детей, очень прошу учесть эту мою просьбу, принять во внимание рекомендации и действия учебных заведений по созданию большего уровня безопасности для детей. Поэтому очень прошу родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка", – призвал образовательный омбудсмен.

Он также попросил родителей оказать посильную добровольную помощь учебным заведениям в сборах рюкзаков для классов. Однако отметил, что рекомендации по содержимому не являются обязательными – каждое заведение может вносить свои коррективы.

Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким (красный, оранжевый). Когда учителя/воспитатели оденут эти рюкзаки, то для детей будет ориентир взрослого человека, которому можно доверять", – добавил Сергей Горбачев.

Каждому ученику рекомендуют иметь при себе:

  • бутылку воды;

  • энергетические батончики;

  • записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию);

  • комплект сменного белья и одежды (но рюкзак не должен быть тяжелым, поскольку ребенок будет носить его сам).

Этот рюкзак ребенок будет носить сам, поэтому он не должен быть тяжелым

В рюкзак для класса/группы следует положить (сам он должен быть яркого цвета – красный, оранжевый):

  • несколько чистых листов бумаги;

  • ручку, карандаш;

  • блокнот с жестким переплетом;

  • фонарик(и) и дополнительные батарейки к нему;

  • классную аптечку;

  • маленькое радио на батарейках + батарейки;

  • свисток;

  • воду, стаканчики;

  • термоодеяла (чтобы уберечься от холода);

  • несколько упаковок крупных мусорных пакетов;

  • 2-3 маркера;

  • несколько виниловых перчаток;

  • веревки;

  • маски для всех детей;

  • скотч и ножницы;

  • ведро (желательно сложное, вместо туалета);

  • туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;

  • влажные салфетки;

  • раскладную клеенку для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;

  • мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов);

  • энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Рюкзак для класса должен быть яркого цвета

Администрация учебного заведения лучше иметь в быстром доступе (одну сумку или рюкзак) со такими вещами:

  • справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;

  • карта учебного заведения, план этажей;

  • план эвакуации и план связи (при);

  • список работников учебного заведения с контактами;

  • список детей и расписание занятий;

  • список контактов родителей детей (по возможности);

  • важные номера телефонов;

  • ручки и блокноты, маркеры;

  • ключи;

  • мегафон;

  • скотч, ножницы;

  • фонарик; запасные батарейки к фонарику;

  • свисток;

  • аварийное радио на батарейках и батарейки к нему;

  • аптечка первой помощи (подробнее о наполнении аптечки в учебном заведении – здесь).

Администрация тоже должна подготовить для себя эвакуационный рюкзак

Сергей Горбачев отметил, что важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: в частности, не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям (законным представителям) или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы.

"Эвакуационный рюкзак класса/группы также может пригодиться и во время экскурсий, активного отдыха класса/группы", – добавил образовательный омбудсмен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Все школы Киева снабжены укрытиями, а у всех руководителей заведений есть инструкции на случай чрезвычайной ситуации. В случае необходимости городские службы предоставят все необходимое для детей и преподавателей. Об этом заявил заместитель председателя КГГА по вопросам образования и науки Валентин Мондриевский.

  • В Киеве школьников активно готовят к возможному полномасштабному вторжению России в Украину. Детям рассказывают, куда бежать и что делать при чрезвычайной ситуации. Однако в заведениях дают родителям разные инструкции, а еще – списки товаров, которые нужно закупить на случай ЧС.

  • Среди украинцев выросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины по сравнению с декабрем 2021 года. Бороться с оккупантами готово 57,5% опрошенных граждан. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС ) в течение 5-13 февраля 2022 года.

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