Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

Екатерина Ягович
Моя Школа
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Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

Сладкие цветные конфеты, которые очень любят дети, можно использовать для приготовления вкусного печенья. С ним справится каждая мамочка. К замешиванию тест и формированию изделий можно привлечь малышей.

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Идея приготовления интересного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram. К чаю именно то, что нужно.

Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло – 130 г
  • сахар – 80 г
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • мука – 270 г
  • какао – 20 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

1. Масло взбить с сахаром.

2. Добавить позже яйцо и сметану.

Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

3. Добавить какао, муку и разрыхлитель.

Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

4. Раскатать тесто и вырезать любые формочки и украсить конфетами.

Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут больше/меньше в зависимости от размеров вашего печенья.

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