Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт

Сладкие цветные конфеты, которые очень любят дети, можно использовать для приготовления вкусного печенья. С ним справится каждая мамочка. К замешиванию тест и формированию изделий можно привлечь малышей.

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Идея приготовления интересного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram. К чаю именно то, что нужно.

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло – 130 г

сахар – 80 г

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 270 г

какао – 20 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Масло взбить с сахаром.

2. Добавить позже яйцо и сметану.

3. Добавить какао, муку и разрыхлитель.

4. Раскатать тесто и вырезать любые формочки и украсить конфетами.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут больше/меньше в зависимости от размеров вашего печенья.

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