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Что можно приготовить вместе с детьми, чтобы было интересно и вкусно: яркий рецепт
Сладкие цветные конфеты, которые очень любят дети, можно использовать для приготовления вкусного печенья. С ним справится каждая мамочка. К замешиванию тест и формированию изделий можно привлечь малышей.
Идея приготовления интересного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking by yuliya в Instagram. К чаю именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- мягкое сливочное масло – 130 г
- сахар – 80 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 270 г
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Масло взбить с сахаром.
2. Добавить позже яйцо и сметану.
3. Добавить какао, муку и разрыхлитель.
4. Раскатать тесто и вырезать любые формочки и украсить конфетами.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут больше/меньше в зависимости от размеров вашего печенья.
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