Что не так на рисунке? Запутанная головоломка

Оптические иллюзии заставляют нас сомневаться в очевидном и проверяют внимательность к деталям. Часто ошибка скрывается прямо перед глазами, но мозг "дорисовывает" правильную картину и не дает ее заметить. Смотрите изображение ниже.

Именно поэтому такие задания стали популярными в сети – они тренируют наблюдательность и скорость реакции. Попробуйте проверить себя: сможете ли вы найти ошибку за 17 секунд?

На картинке – зимняя сцена на ледовом катке. Мальчик весело катается, держа в руке хоккейную клюшку. Ваша задача – внимательно рассмотреть изображение и найти ошибку.

Оптические иллюзии работают из-за особенностей нашего восприятия. Мозг привык быстро обрабатывать информацию и заполнять пробелы знакомыми шаблонами.

Ответ

Если вы внимательно присмотрелись к ногам мальчика, то могли заметить: он стоит не на коньках, а на роликовых коньках с колесами.

А кататься на роликах по льду невозможно – именно это и является ошибкой на картинке.

Если вы справились менее чем за 17 секунд – поздравляем, ваша наблюдательность на высоком уровне. Если нет – это лишь повод потренироваться еще.

