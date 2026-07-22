Что не так со словом 'картонковий', которым называют протесты в Украине

Уже второе лето подряд украинцам приходится выходить на протесты. Особенностью акций – сначала в защиту независимости НАБУ и САП, а теперь в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова – стали картонные таблички с лозунгами и призывами. В честь этих табличек протесты уже окрестили "картонковими".

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Но правилен ли этот термин с точки зрения украинского языка? С этим вопросом OBOZ.UA обратился к кандидату филологических наук и автору популярных книг по языкознанию Ольге Дубчак.

По мнению лингвистки, само прилагательное "картонковий" вполне имеет право на существование. Оно образовалось путем добавления весьма продуктивного суффикса -ов- к уменьшительной форме "картонка". То есть, хотя этого слова нет в словарях, оно для нашего языка является естественным и может употребляться без особых оговорок.

А вот что здесь действительно не так – это ударение, которое начали ставить в прилагательном "картонковий" некоторые публичные ораторы. Так, иногда можно услышать форму "картонкОвий". Дубчак убеждает: такое ударение является ошибкой. "В слове „картОнковий" ударение остается неизменным – как в слове „картОнний", так и в, собственно, слове „картОн", которое является основой образования", – пояснила она.

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