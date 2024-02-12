Что нельзя делать в школах Украины во время учебы. Инструкция для учеников

При обучении в школах ученики должны соблюдать определенные правила поведения, которые указаны в инструкции по охране труда и разработаны согласно закону Украины. Проводить инструктаж для школьников 1-11 классов должен учитель не реже двух раз в течение учебного года. В частности, документ устанавливает требования безопасности жизнедеятельности на уроках и перерывах в учебном заведении.

Согласно установленным нормам, в школе нельзя издеваться, запугивать и унижать участников образовательного процесса. Школьникам нужно следить за своим поведением и не употреблять непристойные выражения и жесты.

Кроме этого, строго запрещено приносить и использовать на территории учебного заведения оружие, взрывчатые, огнеопасные и токсичные вещества, газовые баллончики, а также спиртные напитки. В Инструкции для учеников по правилам поведения в школе указано, что во время проведения занятий нельзя без разрешения педагогического работника идти с уроков.

Кроме этого, на уроке нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми или тем, что не имеет отношения к занятию. Ведь из-за этого школьники не смогут получить необходимые знания. Также запрещено курить на территории учебного заведения.

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В Инструкции указано, что на перерывах школьникам нельзя бегать по коридорам, лестницам, у оконных проемов, стеклянных витражей и в других местах, которые не предназначены для игр. Более того, дети не должны толкаться, бросаться разными предметами и применять физическую силу друг к другу, шуметь и мешать другим отдыхать. Также ученикам нельзя открывать форточки и выглядывать из них.

Правила поведения при перерывах контролируются дежурным учителем и классом.

Соблюдать положения инструкции дети также должны и в столовой. В частности, туда нельзя приходить в верхней одежде. Во время еды школьники должны проявлять манеры хорошего поведения. В первую очередь нужно вымыть руки, есть аккуратно и не разбрасывать продукты. Также запрещается выносить еду за пределы столовой. Ученики не должны громко разговаривать, ведь это может мешать другим.

При несоблюдении правил поведения к школьникам могут быть применены меры воспитательного воздействия, указанные в Уставе школы. В случае регулярных нарушений определенных требований ученика могут исключить из учебного заведения.

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