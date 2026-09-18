Что нужно уметь ребенку, чтобы добиться успеха в эпоху ИИ? Эксперт назвала один важный навык

Уже на ранних этапах своего развития искусственный интеллект с легкостью выполняет задачи, на освоение которых у людей раньше уходили годы обучения. Поэтому современные родители вполне естественно задаются вопросом: чему же такого научить ребенка, чего ИИ не сможет сделать?

Дейна Саскинд – доктор медицины, специалист по раннему развитию и мать восьмерых взрослых детей – посвятила 20 лет исследованию того, как развивается детский мозг. Она убеждена: если бы ей пришлось воспитывать малыша сегодня, она сосредоточилась бы на развитии лишь одного критически важного навыка – устойчивости к разочарованиям и фрустрации. Свое видение она изложила в колонке для CNBC Make It.

Саскинд справедливо отмечает, что большинство родителей не ищет для своих детей трудностей. Напротив, они стремятся облегчить им жизнь, а не усложнить ее. Однако развитие редко происходит в зоне полного комфорта. Эксперт отмечает, что, хотя она и не может предсказать будущее в эпоху ИИ, тем не менее с уверенностью утверждает: это будущее будет принадлежать настойчивым людям, способным адаптироваться и ориентироваться в неизвестности. По ее мнению, существует четыре причины, по которым устойчивость к разочарованиям становится залогом успеха.

Фрустрация закаляет настойчивость

Когда ребенок сталкивается с посильными трудностями и преодолевает их при мягкой поддержке родителей или воспитателей, у него формируются стойкость и упорство. Задача родителей заключается не в том, чтобы сделать все вместо ребенка. Настоящая поддержка выражается в наводящих вопросах, похвале за старание или банальном признании того, насколько сложна задача.

Благодаря такому поощрению дети осознают: то, что сначала кажется очень сложным, становится проще с практикой. Они открывают для себя, что чувство растерянности – это признак успеха, а препятствия – нормальная и ценная часть развития.

Фрустрация смещает фокус с результата на процесс

Одна из опасностей инструментов ИИ заключается в том, что дети могут так и не научиться выдерживать дискомфорт, необходимый для самостоятельного обучения, творчества и решения проблем. Зачем мучиться над первым черновиком эссе, если чат-бот сгенерирует его в мгновение ока? Зачем ломать голову над алгеброй, когда ИИ-помощник выдаст ответ за секунды?

Помогая детям переживать и выдерживать разочарования, взрослые учат их получать удовольствие от самого процесса поиска ответов и понимания сути задач, а не только от быстрого финиша. Когда ребенок, который только учится читать, долго разбирает сложное слово, или дошкольники возится с застежкой куртки, им стоит дать время справиться самостоятельно – или хотя бы подойти максимально близко к результату. А уже потом похвалить именно усилия и процесс, а не только итог.

Фрустрация питает креативность

Лишенный сложностей и трений ИИ кажется привлекательным. Однако именно "трения" – неудачный рисунок, неуклюжее сальто, спор с другом – порождают креативность. Невозможно создать что-то новое без повторяющихся ошибок или научиться критически мыслить, не столкнувшись с неопределенностью.

Когда ребенок занимается творчеством, его стоит поощрять видеть в ошибках новые возможности. Хотел покрасить воду в синий цвет, а получилось в зеленый? Возможно, это не прозрачное озеро, а загадочное болото. В замке из Lego не хватает башни? Возможно, это неприступная крепость рыцарей.

Важно предоставлять ребенку дополнительные материалы, чтобы он не считал, что первая попытка должна быть окончательной или идеальной. Взрослым также стоит показывать свои ошибки. Тогда дети начнут воспринимать разочарования не как что-то страшное, а как мост к прорыву.

Фрустрация укрепляет мозг и отношения

Один из самых ценных способов научиться преодолевать разочарования – это взаимодействие с родителями, бабушками, дедушками, учителями, братьями, сестрами и сверстниками. Этот опыт закладывает фундамент для любого дальнейшего обучения.

Это работает тогда, когда взрослые помогают ребенку назвать свои чувства, вместо того чтобы сразу "спасать" его от малейшего испытания. Когда учитель создает условия для продуктивных трудностей, давая возможность ученикам самим находить решения. И когда диалог поощряется, а разногласия считаются естественной частью жизни среди людей.

Все эти действия развивают мозг, способствуя саморегуляции, устойчивости, грамотности и эмпатии. Дейна Саскинд подытоживает: если бы она воспитывала ребенка сегодня, то не учила бы его становиться лучшим пользователем ИИ. Она бы помогала ему стать человеком, способным менять курс при необходимости, выстоять перед трудностями и учиться на ошибках, чтобы двигаться дальше – даже когда готового ответа под рукой нет. Это и есть устойчивость к разочарованиям. В эпоху искусственного интеллекта она может оказаться важнейшим навыком будущего.

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