Что одеть на последний звонок 2024 года: стильные образы для школьников, которые легко повторить

Последний звонок – важное событие в жизни каждого школьника, символизирующее переход к новому этапу. Ребята хотят выглядеть непревзойденно в такой праздник, поэтому ответственно готовятся к выбору одежды.

OBOZ.UA предлагает подборку стильных, современных и эффектных нарядов, которые помогут соответствовать атмосфере этого дня. Каждый выпускник сможет определиться с одеждой и найти то, что ему по душе в праздник последнего звонка.

Вышиванка

Такой элемент одежды подойдет как девушкам, так и ребятам. Вышиванка выглядит празднично, подчеркивает национальную идентичность и придает торжества. Кроме того, к вышитой рубашке можно добавить украшения или пояс. Выпускницы могут надеть как брюки, так и юбку.

Ребята могут соединить вышиванку с классическими брюками или джинсами. Такой вариант поможет смотреться неформально, но празднично. Кроме того, эти образы подчеркнут уважение к национальным традициям, а также придадут современности.

Видео дня

Как ребятам, так и девушкам одевая вышиванку лучше выбирать штаны нейтральных цветов – черного, серого или темно-синего. Таким образом, удастся создать гармоничный образ.

Вышитое платье

Девушки также могут выбрать вышитое платье. Она совмещает традиционное украинское искусство и современные тенденции моды. Благодаря яркой и деликатной вышивке выпускницы подчеркнут праздничное настроение.

Белая блуза

Такой образ подойдет тому, кто захочет предпочесть классический вид с праздничными элементами. К белой блузе можно подобрать брюки темного или светлого цвета. Ведь белый придаст свежесть.

Костюм

Девушки могут выбрать костюм из легких тканей светлого цвета. Таким образом, они будут выглядеть элегантно и празднично. Такой образ можно дополнить украшениями такими как бусы.

Пиджак и джинсы

Ребята, которые выберут такой вариант одежды на последний звонок, будут выглядеть стильно и современно. Таким образом, удастся создать баланс между формальностью и повседневностью. Пиджак придаст элегантность и праздничность, а джинсы создадут комфорт во время важного события. Это идеальный вариант для тех, кто хочет смотреться не слишком официально.

Белая рубашка и брюки

Такой образ подойдет для тех ребят, которые хотят выглядеть стильно и празднично, однако не желают одевать костюм. Так что брюки любого цвета подойдут для последнего звонка, а белая рубашка дополнит их.

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