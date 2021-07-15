Літо — пора відпочинку і перезавантаження. У підлітків з'явилося безліч вільного часу. Щоб не зависати в гаджетах та комп'ютерах я дам рекомендації, як його провести з максимальною користю. Я підготувала топ-5 найкращих книжок для юних читачів, які не дадуть нудьгувати в спекотні безтурботні дні.

Що цікавить підлітків

Зрозуміло, вчителі в школі дають список літератури, яку потрібно прочитати за літо, але в цій статті я не буду перераховувати ці книги. Якщо ви хочете прищепити своїй дитині любов до читання, вона повинна зробити це заняття своїм хобі. Це означає, що в неї повинен бути свій особистий смак та інтерес до літератури. Кращим рішенням у цьому випадку буде порадити гідні книги, які не входять до списку шкільної літератури.

Діти в підлітковому віці всі особливі і не люблять, коли їм що-небудь нав'язують. Тому не варто їм радити прочитати "Анну Кареніну", "Майстер і Маргариту" або будь-який інший класичний твір, звичайно тільки якщо ваша дитина сама не цікавиться цими романами. Підлітки в цілому люблять щоб все було сучасно, динамічно та цікаво.

Серед читачів підліткового віку популярні наступні теми:

міжособистісні відносини;

кохання;

стосунки у сім'ї;

дружба.

У тінейджерів також спостерігається інтерес до таких серйозних тем, як проблема екології в країні та світі, різні проблеми соціального характеру та їх рішення.

Автори кажуть, що саме підліткове покоління є найбільш вимогливим. Тінейджери не люблять читати довгі художні описи природи і заплутані словесні піруети.

Що важливо для юного читача:

захоплюючий сюжет;

акцент на відносини героїв;

реальність того, що відбувається (навіть у випадку з фентезі);

персонаж, з яким читач може себе порівняти.

Що я раджу почитати підлітку: ТОП-5 найкращих книг на літо

Холлі Смейл "Дівчина-гік"

Головна героїня роману — скромна п’ятнадцятирічна дівчинка. Незважаючи на свій розум, вона зовсім не пристосована до життя та не вміє користуватися своїми знаннями. Головна героїня незграбна та постійно потрапляє у халепи. Можливо все так і залишилося б, але одного разу їй випала чудова нагода стати обличчям відомого будинку мод. Чи зуміла героїня побороти всі свої комплекси та страхи? Про це ви зможете дізнатися у книзі

Філіп Пулман "Північне Сяйво"

Уявіть реальність, яка сповнена дивовижних істот, що мешкають поруч зі звичайними людьми. Людська душа здатна перевтілюватися в тварину — деймона. Ліра Белаква проживає поруч зі своїм деймоном. Дядько дівчинки відправляється в коледж з метою організації експедиції на Північ. Загадкові жерці викрадають друга дівчинки. Ходять жахливі чутки, що вони відвозять дітей далеко на Північ. Дівчинка прагне знати правду та відправляється туди, де вона дізнається більше про себе і свою сім'ю.

"451 градус за Фаренгейтом" Рей Бредбері

Один з найгеніальніших фантастів у своїй антиутопії змалював майбутню реальність, у якій в США було оголошено, що книги заборонені законом. Головний персонаж спалює залишки літератури, щоб заробити грошей на прожиття. Суспільство споживання погрузло у модних телевізійних шоу та купі непотрібних речей. Тільки книга залишається останньою надією на те, що людський розум ще має шанс не згаснути.

Оксана Лущевська "Скелет без шафи"

Життя тінейджерів нелегке. Дуже часто вони почувають себе самотніми через комплекси, вади фігури, проблемну шкіру та інші недоліки. Так склалося і з головною героїнею. Її дражнять однолітки через фігуру, а найкраща подруга переїхала. Дівчина знайшла відраду в науці. Вона мріє зв’язати своє життя з медициною та веде свій блог. Ще в неї є особливий таємний друг, який завжди підтримає та зрозуміє, можливо, що саме він допоможе стати дівчинці більш впевненою в собі.

"7 звичок високоефективних підлітків" Шон Кові

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина мала успіхи в навчанні і все в її житті добре складалося, я раджу почитати хорошу книгу для саморозвитку. Сім звичок високоефективних підлітків - це посібник, який допоможе дитині перемагати саму себе. Книга написана в дуже легкому та невимушеному стилі. У ній описані проблеми "дорослого" світу та їх рішення. Радимо до прочитання кожному тінейджеру.

Сучасна література для підлітків — це величезних вибір історій, які порушують важливі питання і допомагають розібратися у самому собі. Крім цього, young adult література має чудові приклади фентезі, якими часто зачитуються і дорослі. Сподіваємось, вам сподобалась підбірка, а якщо хочеться більше варіантів — на Readmodo є велика підбірка книг для підлітків.

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