Что положить ребенку с собой в школу на перекус: соленый и сладкий варианты

Ребёнку в школу можно приготовить сразу два разных перекуса, чтобы в ланч-боксе было из чего выбрать. Один вариант получается соленым и сытным, а второй подойдет для тех, кто любит сладкое. Оба блюда несложно приготовить дома, а продукты для них легко найти.

Идея приготовления двух перекусов для детей в школу опубликована на странице ask edith в Instagram.

Соленый перекус: мини-роллы с куриными нагетсами

Для школьного перекуса хорошо подойдут небольшие роллы из лаваша или тортильи. Внутрь нужно положить домашние куриные нагетсы, свежие овощи и хумус или крем-сыр. Такой ролл удобно нарезать на небольшие кусочки и положить в ланч-бокс.

Ингредиенты для наггетсов:

куриное филе – 300 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 50 мл.

панировочные сухари – 80-100 г

соль – по вкусу

паприка – по вкусу

чесночный порошок – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Ингредиенты для мини-роллов:

лаваш или тортилья – по необходимости

хумус или крем-сыр – по вкусу

свежий шпинат – по вкусу

помидоры – по вкусу

готовые куриные наггетсы – все приготовленные

Как приготовить:

1. Куриное филе нужно нарезать небольшими кусочками. Отдельно взбить яйцо с молоком, добавить соль, паприку и черный перец.

2. Каждый кусочек курицы сначала обмакнуть в яичную смесь, а затем хорошо обвалять в панировочных сухарях.

3. Наггетсы нужно обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.

4. По желанию их можно запечь в духовке при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут, перевернув в процессе приготовления.

5. Для роллов лаваш или тортилью нужно смазать хумусом или крем-сыром. Затем выложить шпинат, готовые нагетсы и нарезанные помидоры. Края лаваша завернуть внутрь и плотно скрутить ролл.

6. Чтобы помидоры не выделяли лишнюю влагу и лаваш не стал мокрым, перед добавлением их нужно промокнуть бумажным полотенцем.

Сладкий перекус: улитки с шоколадной пастой

В качестве сладкого варианта для ланч-бокса можно приготовить небольшие "улитки" из слоено-дрожжевого теста. Внутри будет шоколадная паста, а после выпечки тесто станет румяным и хрустящим.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 1 упаковка

шоколадная паста – по вкусу

молоко – 2-3 ст.л.

Как приготовить:

1. Слоеное дрожжевое тесто нужно заранее разморозить и слегка раскатать.

2. Поверхность равномерно смазать шоколадной пастой, после чего сложить тесто пополам.

3. Подготовленное тесто нарезать полосками.

4. Каждую полоску нужно скрутить в спираль, чтобы сформировать небольшую улитку. Заготовки выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать молоком.

5. Выпекать улитки нужно 5 минут при температуре 200 градусов. Затем температуру уменьшить до 180 градусов и готовить ещё 10-11 минут, пока выпечка не станет румяной.

6. Для школьного перекуса можно сочетать в одном ланч-боксе соленый ролл с овощами и сладкую улитку. Так у ребенка будет из чего выбрать во время перемены, а оба варианта можно приготовить заранее.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: