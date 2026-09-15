Что положить ребенку с собой в школу на перекус: соленый и сладкий варианты
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Ребёнку в школу можно приготовить сразу два разных перекуса, чтобы в ланч-боксе было из чего выбрать. Один вариант получается соленым и сытным, а второй подойдет для тех, кто любит сладкое. Оба блюда несложно приготовить дома, а продукты для них легко найти.
Идея приготовления двух перекусов для детей в школу опубликована на странице ask edith в Instagram.
Соленый перекус: мини-роллы с куриными нагетсами
Для школьного перекуса хорошо подойдут небольшие роллы из лаваша или тортильи. Внутрь нужно положить домашние куриные нагетсы, свежие овощи и хумус или крем-сыр. Такой ролл удобно нарезать на небольшие кусочки и положить в ланч-бокс.
Ингредиенты для наггетсов:
- куриное филе – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 50 мл.
- панировочные сухари – 80-100 г
- соль – по вкусу
- паприка – по вкусу
- чесночный порошок – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Ингредиенты для мини-роллов:
- лаваш или тортилья – по необходимости
- хумус или крем-сыр – по вкусу
- свежий шпинат – по вкусу
- помидоры – по вкусу
- готовые куриные наггетсы – все приготовленные
Как приготовить:
1. Куриное филе нужно нарезать небольшими кусочками. Отдельно взбить яйцо с молоком, добавить соль, паприку и черный перец.
2. Каждый кусочек курицы сначала обмакнуть в яичную смесь, а затем хорошо обвалять в панировочных сухарях.
3. Наггетсы нужно обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.
4. По желанию их можно запечь в духовке при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут, перевернув в процессе приготовления.
5. Для роллов лаваш или тортилью нужно смазать хумусом или крем-сыром. Затем выложить шпинат, готовые нагетсы и нарезанные помидоры. Края лаваша завернуть внутрь и плотно скрутить ролл.
6. Чтобы помидоры не выделяли лишнюю влагу и лаваш не стал мокрым, перед добавлением их нужно промокнуть бумажным полотенцем.
Сладкий перекус: улитки с шоколадной пастой
В качестве сладкого варианта для ланч-бокса можно приготовить небольшие "улитки" из слоено-дрожжевого теста. Внутри будет шоколадная паста, а после выпечки тесто станет румяным и хрустящим.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 1 упаковка
- шоколадная паста – по вкусу
- молоко – 2-3 ст.л.
Как приготовить:
1. Слоеное дрожжевое тесто нужно заранее разморозить и слегка раскатать.
2. Поверхность равномерно смазать шоколадной пастой, после чего сложить тесто пополам.
3. Подготовленное тесто нарезать полосками.
4. Каждую полоску нужно скрутить в спираль, чтобы сформировать небольшую улитку. Заготовки выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать молоком.
5. Выпекать улитки нужно 5 минут при температуре 200 градусов. Затем температуру уменьшить до 180 градусов и готовить ещё 10-11 минут, пока выпечка не станет румяной.
6. Для школьного перекуса можно сочетать в одном ланч-боксе соленый ролл с овощами и сладкую улитку. Так у ребенка будет из чего выбрать во время перемены, а оба варианта можно приготовить заранее.
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