Что положить ребенку в ланчбокс, чтобы было вкусно и сытно: топ-5 идей
Собирая ребенку обед в школу или на занятия, родители часто сталкиваются с вопросом: что приготовить, чтобы блюдо было не только полезным, но и вкусным и удобным для перекуса. Идеальный вариант – блюда, которые легко приготовить заранее, а утром только быстро разогреть или допечь.
В таком формате ланчбокс всегда будет наполнен разнообразными блюдами, а ребенок останется сытым и довольным. Мы собрали пять простых идей, которые легко приготовить дома.
1. Ленивые вареники с голубикой
Ингредиенты:
- творог – 360 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 100-120 г
- сахар или подсластитель – по вкусу
- ванилин – 1 ч.л.
- голубика или другие ягоды – 100–150 г
Способ приготовления:
1. Смешайте кисломолочный, яйцо, муку, сахар и ванилин до однородной массы.
2. Сформируйте небольшие вареники, в центр положите ягодку.
3. Заготовки можно заморозить, а утром бросить в кипящую воду на 3–5 минут.
4. Подавать вкусно с маслом, джемом или пастой типа нутеллы.
2. Сырные кексы со шпинатом
Ингредиенты:
- творог – 360–400 г
- яйца – 3 шт.
- шпинат замороженный – 100 г
- рисовая мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешайте до однородного теста и выложите в формочки.
2. Заготовки можно заморозить, а затем выпекать при 180°С примерно 20 минут.
3. Если вечером переложить замороженные кексы в холодильник, утром они быстро приготовятся.
3. Панкейки-заготовки
Ингредиенты:
- кефир – 120 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 80 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванилин – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Взбейте все ингредиенты до однородного теста.
2. Разлейте его в силиконовые формы для льда и заморозьте.
3. Утром выложите кубики теста на смазанную маслом сковородку и жарьте под крышкой по несколько минут с обеих сторон.
4. Мини-пицца рулетики
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- сметана – 2–3 ст. л.
- твердый сыр – 200 г
- ветчина или колбаса – 150-200 г
- яйцо – 1 шт. (для обмакивания)
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш сметаной, посыпьте сыром и добавьте ветчину.
2. Сверните рулетом, нарежьте кусочками и заморозьте.
3. Утром рулетики легко допечь в духовке или аэрогриле – достаточно 8 минут.
5. Сырные треугольнички
Ингредиенты:
- тортилии – 1 упаковка (6–8 шт.)
- твердый сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. На тортилию выложите тертый сыр и сложите пополам в виде треугольника.
2. Заготовки можно хранить в морозильнике, а утром быстро поджарить в аэрогриле в течение 10 минут.
