Что положить ребенку в ланчбокс, чтобы было вкусно и сытно: топ-5 идей

Собирая ребенку обед в школу или на занятия, родители часто сталкиваются с вопросом: что приготовить, чтобы блюдо было не только полезным, но и вкусным и удобным для перекуса. Идеальный вариант – блюда, которые легко приготовить заранее, а утром только быстро разогреть или допечь.

В таком формате ланчбокс всегда будет наполнен разнообразными блюдами, а ребенок останется сытым и довольным. Мы собрали пять простых идей, которые легко приготовить дома.

1. Ленивые вареники с голубикой

Ингредиенты:

творог – 360 г

яйцо – 1 шт.

мука – 100-120 г

сахар или подсластитель – по вкусу

ванилин – 1 ч.л.

голубика или другие ягоды – 100–150 г

Способ приготовления:

1. Смешайте кисломолочный, яйцо, муку, сахар и ванилин до однородной массы.

2. Сформируйте небольшие вареники, в центр положите ягодку.

3. Заготовки можно заморозить, а утром бросить в кипящую воду на 3–5 минут.

4. Подавать вкусно с маслом, джемом или пастой типа нутеллы.

2. Сырные кексы со шпинатом

Ингредиенты:

творог – 360–400 г

яйца – 3 шт.

шпинат замороженный – 100 г

рисовая мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешайте до однородного теста и выложите в формочки.

2. Заготовки можно заморозить, а затем выпекать при 180°С примерно 20 минут.

3. Если вечером переложить замороженные кексы в холодильник, утром они быстро приготовятся.

3. Панкейки-заготовки

Ингредиенты:

кефир – 120 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 80 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванилин – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Взбейте все ингредиенты до однородного теста.

2. Разлейте его в силиконовые формы для льда и заморозьте.

3. Утром выложите кубики теста на смазанную маслом сковородку и жарьте под крышкой по несколько минут с обеих сторон.

4. Мини-пицца рулетики

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

сметана – 2–3 ст. л.

твердый сыр – 200 г

ветчина или колбаса – 150-200 г

яйцо – 1 шт. (для обмакивания)

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш сметаной, посыпьте сыром и добавьте ветчину.

2. Сверните рулетом, нарежьте кусочками и заморозьте.

3. Утром рулетики легко допечь в духовке или аэрогриле – достаточно 8 минут.

5. Сырные треугольнички

Ингредиенты:

тортилии – 1 упаковка (6–8 шт.)

твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. На тортилию выложите тертый сыр и сложите пополам в виде треугольника.

2. Заготовки можно хранить в морозильнике, а утром быстро поджарить в аэрогриле в течение 10 минут.

