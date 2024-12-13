Что приготовить детям из сладких бананов: полезное блюдо без сахара
Оладьи для детей должны быть и вкусными, и полезными. Поэтому для такого блюда следует выбрать правильные ингредиенты. А именно вместо обычного сахара использовать очень спелый банан.
Идея приготовления полезных банановых оладий без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Рецепт элементарный.
Ингредиенты:
- спелый банан – 1 шт.
- куриное яйцо – 1 шт.
- сырок, сметана или густой греческий йогурт – 90 г
- мука – 4 ст.л. (50/50 пшеничное + цельнозерновое или просто пшеничное, или микс с рисовым/кукурузным)
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Банан размять вилкой в состояние пюре.
2. Добавить творожок, сметана или густой греческий йогурт.
3. Разбить яйцо.
4. Всыпать муку и разрыхлитель.
5. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать с помощью вилки.
6. Жарить на разогретой сковороде, смазанной маслом или маслом гхи с обеих сторон под крышкой.
7. Когда появятся пузырьки – перевернуть на другую сторону.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: