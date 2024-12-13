Что приготовить детям из сладких бананов: полезное блюдо без сахара

Оладьи для детей должны быть и вкусными, и полезными. Поэтому для такого блюда следует выбрать правильные ингредиенты. А именно вместо обычного сахара использовать очень спелый банан.

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Идея приготовления полезных банановых оладий без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Рецепт элементарный.

Ингредиенты:

спелый банан – 1 шт.

куриное яйцо – 1 шт.

сырок, сметана или густой греческий йогурт – 90 г

мука – 4 ст.л. (50/50 пшеничное + цельнозерновое или просто пшеничное, или микс с рисовым/кукурузным)

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Банан размять вилкой в состояние пюре.

2. Добавить творожок, сметана или густой греческий йогурт.

3. Разбить яйцо.

4. Всыпать муку и разрыхлитель.

5. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать с помощью вилки.

6. Жарить на разогретой сковороде, смазанной маслом или маслом гхи с обеих сторон под крышкой.

7. Когда появятся пузырьки – перевернуть на другую сторону.

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