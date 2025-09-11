Что сладкое приготовить ребенку на завтрак: блюда, которые станут любимыми
Завтрак для ребенка должен быть не только питательным, но и вкусным, чтобы утром хотелось сесть за стол. Легкие и сладкие блюда с фруктами, ягодами или овощами помогут разнообразить меню и станут любимым лакомством малышей. К тому же, готовятся они быстро и не требуют сложных ингредиентов. Ниже собрано несколько простых рецептов, которые легко приготовить дома.
Идеями приготовления вкусных завтраков для ребенка поделилась фудблогерка gavrish.nastya на своей странице в Instagram.
Бананово-яблочные блинчики
Ингредиенты:
- ½ банана
- ½ яблока
- 1 яйцо
- 3 ст.л. цельнозерновой муки
- масло гхи для жарки
Способ приготовления:
Банан разомните вилкой до пюре, яблоко натрите на мелкой терке. Смешайте фрукты, добавьте яйцо и муку. Перемешайте до однородного теста. Жарьте блины на сухой сковороде или с небольшим количеством масла гхи до золотистой корочки.
Бананово-морковные блины с бананом
Ингредиенты:
- ½ банана
- ½ моркови
- 1 яйцо
- 3 ст.л. пшеничной муки
- масло гхи для жарки
Способ приготовления:
Банан разомните, морковь натрите на терке. Смешайте ингредиенты, добавьте яйцо и муку. Жарьте блины до румяной корочки.
Банановые кексы с ягодами
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 1 яйцо
- ½ стакана пшеничной муки
- щепотка разрыхлителя
- 1 ст.л. масла гхи
- горстка голубики
Способ приготовления:
Банан разомните до пюре, добавьте яйцо, муку, разрыхлитель и масло. Перемешайте до консистенции сметаны. Разлейте тесто в формочки, положите ягоды. Выпекайте при 180°С около 25 минут.
Овсяные кексы
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 яйцо
- 3 ст.л. овсяных хлопьев
Способ приготовления:
Овсянку измельчите до состояния муки, добавьте яйцо и банан. Замесите тесто, разлейте в формочки. Выпекайте 20 минут при 180°С.
Яблочные кексы с яблоками
Ингредиенты:
- 1 банан
- ½ яблока
- 2 ст.л. натурального йогурта
- 2 ст.л. кукурузной муки
- щепотка разрыхлителя
- 1 яйцо
Способ приготовления:
Банан разомните, добавьте йогурт, яйцо, муку и разрыхлитель. Тесто разлейте в формочки. Добавьте кусочки яблока сверху или внутрь. Выпекайте 25 минут при 180°С.
Палочки с ягодами
Ингредиенты:
- 1 банан
- 2 ст.л. творога или йогурта
- 2 ст.л. манной крупы
- горстка ягод
Способ приготовления:
Банан разомните, смешайте с творогом, яйцом и манкой. Оставьте на несколько минут, чтобы манка набухла. Тесто разлейте в формочки, добавьте ягоды. Выпекайте 20 минут при 180°С.
Бананово-клубничные вафли
Ингредиенты:
- 1 банан
- 5 клубник
- 1 яйцо
- 2 ст.л. кукурузной муки
- 1 ч.л. масла гхи
Способ приготовления:
Банан и клубнику перебейте блендером. Добавьте яйцо, муку и растопленное масло. Жарьте в вафельнице или запекайте как кексы при 180°С около 25 минут.
Бататово-яблочные вафли
Ингредиенты:
- ½ яблока
- ½ батата
- 1 яйцо
- 2 ст.л. кукурузной муки
- 1 ст.л. масла гхи
- щепотка разрыхлителя
Способ приготовления:
Батат и яблоко натрите, смешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем и маслом. Жарьте в вафельнице до золотистой корочки.
