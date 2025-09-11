Что сладкое приготовить ребенку на завтрак: блюда, которые станут любимыми

Завтрак для ребенка должен быть не только питательным, но и вкусным, чтобы утром хотелось сесть за стол. Легкие и сладкие блюда с фруктами, ягодами или овощами помогут разнообразить меню и станут любимым лакомством малышей. К тому же, готовятся они быстро и не требуют сложных ингредиентов. Ниже собрано несколько простых рецептов, которые легко приготовить дома.

Идеями приготовления вкусных завтраков для ребенка поделилась фудблогерка gavrish.nastya на своей странице в Instagram.

Бананово-яблочные блинчики

Ингредиенты:

½ банана

½ яблока

1 яйцо

3 ст.л. цельнозерновой муки

масло гхи для жарки

Способ приготовления:

Банан разомните вилкой до пюре, яблоко натрите на мелкой терке. Смешайте фрукты, добавьте яйцо и муку. Перемешайте до однородного теста. Жарьте блины на сухой сковороде или с небольшим количеством масла гхи до золотистой корочки.

Бананово-морковные блины с бананом

Ингредиенты:

½ банана

½ моркови

1 яйцо

3 ст.л. пшеничной муки

масло гхи для жарки

Способ приготовления:

Банан разомните, морковь натрите на терке. Смешайте ингредиенты, добавьте яйцо и муку. Жарьте блины до румяной корочки.

Банановые кексы с ягодами

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 яйцо

½ стакана пшеничной муки

щепотка разрыхлителя

1 ст.л. масла гхи

горстка голубики

Способ приготовления:

Банан разомните до пюре, добавьте яйцо, муку, разрыхлитель и масло. Перемешайте до консистенции сметаны. Разлейте тесто в формочки, положите ягоды. Выпекайте при 180°С около 25 минут.

Овсяные кексы

Ингредиенты:

1 банан

1 яйцо

3 ст.л. овсяных хлопьев

Способ приготовления:

Овсянку измельчите до состояния муки, добавьте яйцо и банан. Замесите тесто, разлейте в формочки. Выпекайте 20 минут при 180°С.

Яблочные кексы с яблоками

Ингредиенты:

1 банан

½ яблока

2 ст.л. натурального йогурта

2 ст.л. кукурузной муки

щепотка разрыхлителя

1 яйцо

Способ приготовления:

Банан разомните, добавьте йогурт, яйцо, муку и разрыхлитель. Тесто разлейте в формочки. Добавьте кусочки яблока сверху или внутрь. Выпекайте 25 минут при 180°С.

Палочки с ягодами

Ингредиенты:

1 банан

2 ст.л. творога или йогурта

2 ст.л. манной крупы

горстка ягод

Способ приготовления:

Банан разомните, смешайте с творогом, яйцом и манкой. Оставьте на несколько минут, чтобы манка набухла. Тесто разлейте в формочки, добавьте ягоды. Выпекайте 20 минут при 180°С.

Бананово-клубничные вафли

Ингредиенты:

1 банан

5 клубник

1 яйцо

2 ст.л. кукурузной муки

1 ч.л. масла гхи

Способ приготовления:

Банан и клубнику перебейте блендером. Добавьте яйцо, муку и растопленное масло. Жарьте в вафельнице или запекайте как кексы при 180°С около 25 минут.

Бататово-яблочные вафли

Ингредиенты:

½ яблока

½ батата

1 яйцо

2 ст.л. кукурузной муки

1 ст.л. масла гхи

щепотка разрыхлителя

Способ приготовления:

Батат и яблоко натрите, смешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем и маслом. Жарьте в вафельнице до золотистой корочки.

