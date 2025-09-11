Что сладкое приготовить ребенку на завтрак: блюда, которые станут любимыми

Завтрак для ребенка должен быть не только питательным, но и вкусным, чтобы утром хотелось сесть за стол. Легкие и сладкие блюда с фруктами, ягодами или овощами помогут разнообразить меню и станут любимым лакомством малышей. К тому же, готовятся они быстро и не требуют сложных ингредиентов. Ниже собрано несколько простых рецептов, которые легко приготовить дома.

Идеями приготовления вкусных завтраков для ребенка поделилась фудблогерка gavrish.nastya на своей странице в Instagram.

Бананово-яблочные блинчики

Ингредиенты:

  • ½ банана
  • ½ яблока
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. цельнозерновой муки
  • масло гхи для жарки

Способ приготовления:

Банан разомните вилкой до пюре, яблоко натрите на мелкой терке. Смешайте фрукты, добавьте яйцо и муку. Перемешайте до однородного теста. Жарьте блины на сухой сковороде или с небольшим количеством масла гхи до золотистой корочки.

Бананово-морковные блины с бананом

Ингредиенты:

  • ½ банана
  • ½ моркови
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. пшеничной муки
  • масло гхи для жарки

Способ приготовления:

Банан разомните, морковь натрите на терке. Смешайте ингредиенты, добавьте яйцо и муку. Жарьте блины до румяной корочки.

Банановые кексы с ягодами

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 1 яйцо
  • ½ стакана пшеничной муки
  • щепотка разрыхлителя
  • 1 ст.л. масла гхи
  • горстка голубики

Способ приготовления:

Банан разомните до пюре, добавьте яйцо, муку, разрыхлитель и масло. Перемешайте до консистенции сметаны. Разлейте тесто в формочки, положите ягоды. Выпекайте при 180°С около 25 минут.

Овсяные кексы

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. овсяных хлопьев

Способ приготовления:

Овсянку измельчите до состояния муки, добавьте яйцо и банан. Замесите тесто, разлейте в формочки. Выпекайте 20 минут при 180°С.

Яблочные кексы с яблоками

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • ½ яблока
  • 2 ст.л. натурального йогурта
  • 2 ст.л. кукурузной муки
  • щепотка разрыхлителя
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

Банан разомните, добавьте йогурт, яйцо, муку и разрыхлитель. Тесто разлейте в формочки. Добавьте кусочки яблока сверху или внутрь. Выпекайте 25 минут при 180°С.

Палочки с ягодами

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 2 ст.л. творога или йогурта
  • 2 ст.л. манной крупы
  • горстка ягод

Способ приготовления:

Банан разомните, смешайте с творогом, яйцом и манкой. Оставьте на несколько минут, чтобы манка набухла. Тесто разлейте в формочки, добавьте ягоды. Выпекайте 20 минут при 180°С.

Бананово-клубничные вафли

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 5 клубник
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. кукурузной муки
  • 1 ч.л. масла гхи

Способ приготовления:

Банан и клубнику перебейте блендером. Добавьте яйцо, муку и растопленное масло. Жарьте в вафельнице или запекайте как кексы при 180°С около 25 минут.

Бататово-яблочные вафли

Ингредиенты:

  • ½ яблока
  • ½ батата
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. кукурузной муки
  • 1 ст.л. масла гхи
  • щепотка разрыхлителя

Способ приготовления:

Батат и яблоко натрите, смешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем и маслом. Жарьте в вафельнице до золотистой корочки.

