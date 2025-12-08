'Что случилось с качеством преподавания в школе?' Репетитор по математике обратилась к учителям и получила достойный ответ

Репетитор по математике Инна Швец обратилась к учителям из-за качества преподавания в школе. В частности, она отметила, что педагоги часто дают новую тему, объясняя ее на примере нескольких выражений, после чего сразу проводят самостоятельную работу. Дети пишут такие работы на плохие оценки, ведь не понимают маетриал.

В заметке в Тhreads Швец отмечает, что учителя стали пренебрегать своей работой, из-за чего страдают школьники. Кроме того, это также потом влияет и на отношение родителей и детей к самим педагогам.

"Я понимаю, что государство не очень сейчас заботится о педагогах, но вместе с тем, почему от этого должны страдать дети? Если вы объясняете какие-то темы и делаете самостоятельные, это просто новая тема. Объяснили два выражения и даете сразу самостоятельную работу, которую ни один ребенок в классе не может написать после двух выражений и объяснения новой темы. Так что это за отношение к детям? Какое отношение учителя тогда хотят от родителей, от детей к себе, если вот такой пример дают другие педагоги", – сказала Швец.

Пользователи соцсети возмутились словами репетитора и советовали взять ей вместе 30 учеников, которые имеют разный уровень знаний и умений, и попробовать провести им урок. Кроме того, некоторые из украинцев писали, что сейчас пошли дети, которые не хотят выполнять домашнее задание и готовиться к урокам. К тому же они удивлялись, почему ответственность за воспитание школьников перекладывают на учительские плечи, ведь этим должны заниматься родители.

"Учителя работают с утра до ночи: телефонные звонки от родителей, сообщения, подготовка к урокам, проверка тетрадей, подготовка мероприятий. А оплачиваются только рабочие часы – и то не достойно. Мы закрываем кучу бюрократических вопросов: журналы, отчеты, дневники наблюдений, характеристики, ИПР и тому подобное. Проводим непосредственные уроки с разными детьми – по воспитанию, уровню знаний, эмоциональному состоянию, вниманию, восприятию, – которые иногда нарушают правила".

"Родители, которые не воспитывают и не занимаются своими детьми, а что случилось, опять ответственность на других перекладываем?"

"Случились дети, которые не готовятся к урокам".

"Мое качество преподавания такое же, как и раньше. Но дети другие. Не так быстро воспринимают материал, дома не повторяют, не закрепляют выученное. Часто стоим на одном месте, пока я не вижу, что они точно усвоили эту тему. Только тогда даю следующую. За программой не гонюсь. Главное, чтобы дети поняли".

