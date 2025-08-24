Что такое 'алдомаш': значение редкого слова

Закарпатский говор сохранил множество уникальных слов. Одно из них – "алдомаш". Это заимствование из венгерского языка, которое в быту закарпатцев приобрело вполне конкретное значение.

Слово "алдомаш" не только описывает локальный обычай, но и отражает социальные практики региона, где человеческие отношения подкреплялись жестами взаимности и общности. OBOZ.UA рассказывает о значении редкого слова.

Происхождение слова

Слово "алдомаш" имеет венгерские корни – áldomás, что буквально означает "благословение" или "освящение". В процессе культурных контактов оно закрепилось в закарпатском говоре, приобретя оттенок обыденной практики – застолья или угощения в честь определенного события.

Значение в быту

У закарпатцев "алдомаш " – это прежде всего магарыч, то есть символическое застолье после удачно завершенного дела, заключения сделки или примирения.

Его смысл не просто в еде и напитках, а в общем ритуале закрепления договоренностей. Часто говорили: "Без алдомаша работа не делается и временами никакое действие не делается".

Достаточно было даже небольшого угощения – главное, чтобы оно обозначало искренность намерений и совместное согласие.

Второй важный оттенок слова – материальная форма благодарности. Если кто-то оказывал благородную услугу, которую оплачивать деньгами считалось бы неприлично, то "выложить алдомаш" было уместным и естественным. Это могла быть бутылка вина, угощение или маленькое застолье, которое выражало благодарность.

Слово часто использовали классики:

За ватажка, дідику, буду, бо так велить громада, але 500 корон мусите заплатити, і алдомаш, а також сокотіть, щоби ‘м мав що курити, то ані одна вівця не пропаде. Упознає медведиско, хто ватажить! (Августин Волошин).

