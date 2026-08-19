Что такое аутинг и каминг-аут? Объясняет Люко Дашвар

В последнее время стало модно любое признание в чем угодно называть каминг-аутом. Однако этот термин в украинском языке имеет довольно узкое значение и свой отдельный антоним – аутинг. Что это такое и в чем заключается разница, решила рассказать украинская писательница Люко Дашвар.

В своем TikTok литераторка время от времени разъясняет малопонятные слова. И на днях она решила познакомить подписчиков со словом "аутинг".

Вот как она объяснила, что означает этот англицизм: "Википедия говорит, что аутинг – это публичное разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его на то согласия и вопреки его желанию".

Антонимом аутинга Дашвар назвала каминг-аут. По ее объяснению, это "добровольное раскрытие информации о собственной сексуальной ориентации или гендерной принадлежности". "Поэтому пусть все происходит только по собственной воле", – добавила она.

Основой для обоих терминов является английская идиома Coming out of the closet, которая буквально переводится как "выходить из шкафа". Этим метафорическим выражением представители американского ЛГБТК+ сообщества описывали момент признания своей идентичности. Его образно сравнивали с выходом из темного и душного шкафа, где приходилось сидеть годами.

Это выражение также родственно фразеологизму "скелет в шкафу". И действительно, после каминг-аута у человека становится на один такой темный и тягостный секрет меньше. Со временем довольно длинное выражение сократили до более короткого, удобного и при этом понятного "каминг-аут". Это слово укоренилось в квир-сленге.

В противовес ему существует "аутинг" – это процесс, когда человека вытаскивают из шкафа определенные третьи силы, сам он не является субъектом в этой ситуации. Слово "outing" можно перевести как "вытаскивание", "изгнание". То есть этот процесс происходит силой, против воли. Поэтому такую практику принято осуждать. Она считается нарушением личных границ.

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