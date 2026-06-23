Что такое блуква: значение редкого слова

Многие колоритные украинские лексемы находятся на грани забвения, однако они сохраняют уникальный культурный код нашего народа. Одним из таких малоизвестных слов является "блуква", которое вряд ли услышишь в современном мегаполисе, но ещё можно встретить в живой беседе с самыми пожилыми жителями украинских сел.

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Этот аутентичный термин напрямую связан с бытом древних времен, когда совместный уход за домашними животными объединял всю сельскую общину. По сути "блуква" – это не что иное, как пастбище, просторный луг или выгон на окраине поселения, куда утром выгоняли коров и лошадей. Для многих взрослых украинцев это слово до сих пор вызывает теплые воспоминания из детства, когда они во время летних каникул помогали дедушкам и бабушкам по хозяйству.

Значение слова "блуква"

В те времена, когда благосостояние среднестатистической украинской семьи напрямую зависело от домашнего скота, пространства для его выпаса имели стратегическое значение. Именно такие участки земли, где животные могли свободно пастись в течение всего дня, в некоторых регионах называли "блуквой".

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Это понятие символизирует эпоху, когда ритм жизни человека полностью подчинялся природным циклам и сельскохозяйственным потребностям. Поездка "на блукву" или выгон скота туда были привычной повседневной рутиной для нескольких поколений наших предков.

Современный литературный язык практически не использует этот термин, вытеснив его более привычными синонимами вроде "пастбище" или "выгон". Однако "блуква" продолжает жить благодаря местным говорам и диалектам отдельных областей Украины.

Синонимы к слову "блуква"

Специализированная лингвистическая платформа "Горох" предлагает следующие синонимы к "блукве":

вигін

пасовисько

толока

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