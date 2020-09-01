Что такое домашнее обучение в Украине и как на него перейти: ответы на главные вопросы

В 2020 году родители в Украине могут самостоятельно выбрать форму обучения для своего ребенка. Так, на сегодняшний день в нашей стране действуют традиционная и дистанционная формы обучения.

Дистанционное обучение, в свою очередь, предусматривает три формы: семейное (домашнее) образование, экстернат и педагогический патронаж. Что такое домашнее обучение и как можно на него перейти, рассказывает OBOZREVATEL.

Что такое домашнее обучение

Семейное, или домашнее, обучение – это дистанционная форма обучения, при которой весь образовательный процесс для ребенка организуют самостоятельно его родители.

Семейное обучение возможно в любом регионе Украины. Учиться дома могут дети, родители которых выразили готовность организовать обучение в домашних условиях.

Семейное обучение в Украине возможно в любом регионе. Фото: Pixabay

При этом ребенок должен быть причисленным к определенному образовательному учреждению, которое будет отслеживать результат обучения согласно уровню Госстандарта. Так, дети на домашнем обучении проходят оценивания четыре раза в год. В случае неудовлетворительных результатов педагогический совет может:

рекомендовать перевести ребенка на очную форму (для учеников 1-4 классов);

перевести ребенка на очную форму своим решением (для учеников 5-11 (12) классов).

Также школа помогает в организации обучения: выдает учебники, предоставляет консультации учителей. Учитель может составить индивидуальный план обучения для конкретного ребенка и предложить свои рекомендации.

На семейной форме обучения могут учиться дети без определенной уважительной причины. Фото: Pixabay

Чем семейное обучение отличается от других форм дистанционного обучения

В Украине действуют три формы индивидуальной (дистанционной) формы обучения:

семейное (домашнее) обучение;

экстернат (для детей, которые не могут посещать школу по уважительным причинам);

педагогический патронаж (индивидуальное сопровождение учителя для ученика, который по состоянию здоровья не может посещать школу каждый день).

Так, на семейной форме обучения могут учиться дети без определенной уважительной причины. Кроме того, в отличие от педагогического патронажа, домашнее обучение не предполагает обучение с учителем.

Как перейти на домашнее обучение

После вступления в силу 20 августа 2019 года новой редакции Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования зачисление (перевод) ученика на любую из индивидуальных форм обучения не требует дополнительного согласования.

Для перевода ребенка на домашнее образование родители должны написать заявление по обучению ребенка по семейной дистанционной форме. Вместе с тем ученик должен быть зачислен в определенное учебное заведение, которое будет отслеживать его прогресс в обучении.

Какие-либо документы для подтверждения, почему ребенок не будет ходить в обычную школу, не нужны.

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