Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов
Украинский язык имеет множество слов, значение которых знает даже не каждый украинец, который ежедневно пользуется им. Одним из таких является слово "хуга".
Более того, у этого слова есть более 40 синонимов и означает оно природное явление, такое как сильный ветер и снег. Больше об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Хуга – сильный ветер со снегом, метель, вьюга, пишет сайт slovnyk.ua
На Facebook-странице Mova – ДНК нации пишут, что на украинском языке сильный ветер со снегом можно назвать многими словами, среди которых наиболее употребительными являются: завірюха, хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, хуга, завія, сніговий, сніжниця, хурделиця, хуговій.
А на Facebook-странице "Рух за мову" предлагают более 40 синонимов к этому природному явлению:
- Метелиця;
- Віхола;
- Заметіль;
- Хуга;
- Завія;
- Сніговій;
- Сніжниця;
- Хуговій;
- Хвища;
- Хугавиця;
- Хурделиця;
- Хурделя;
- Хурдига;
- Хуртеча;
- Сніговиця;
- Віхало;
- Завійниця;
- Заметільниця;
- Замета;
- Завія;
- Заметь;
- Кушпела;
- Кура;
- Метіль;
- Фуга;
- Фурделиця;
- Хвижа;
- Хиза;
- Охиза;
- Шаруга;
- Крутія;
- Сніговійниця;
- Снігокрутниця;
- Буран;
- Пурга;
- Юга;
- Буря;
- Чвара;
- Вітряниця.
