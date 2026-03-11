Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов

Украинский язык имеет множество слов, значение которых знает даже не каждый украинец, который ежедневно пользуется им. Одним из таких является слово "хуга".

Видео дня

Более того, у этого слова есть более 40 синонимов и означает оно природное явление, такое как сильный ветер и снег. Больше об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Хуга – сильный ветер со снегом, метель, вьюга, пишет сайт slovnyk.ua

На Facebook-странице Mova – ДНК нации пишут, что на украинском языке сильный ветер со снегом можно назвать многими словами, среди которых наиболее употребительными являются: завірюха, хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, хуга, завія, сніговий, сніжниця, хурделиця, хуговій.

А на Facebook-странице "Рух за мову" предлагают более 40 синонимов к этому природному явлению:

Метелиця;

Віхола;

Заметіль;

Хуга;

Завія;

Сніговій;

Сніжниця;

Хуговій;

Хвища;

Хугавиця;

Хурделиця;

Хурделя;

Хурдига;

Хуртеча;

Сніговиця;

Віхало;

Завійниця;

Заметільниця;

Замета;

Завія;

Заметь;

Кушпела;

Кура;

Метіль;

Фуга;

Фурделиця;

Хвижа;

Хиза;

Охиза;

Шаруга;

Крутія;

Сніговійниця;

Снігокрутниця;

Буран;

Пурга;

Юга;

Буря;

Чвара;

Вітряниця.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что на украинском означает слово "блят": это не ругательство, вы будете удивлены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!