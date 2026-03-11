Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов

Анна Боклажук
Моя Школа
84
Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов

Украинский язык имеет множество слов, значение которых знает даже не каждый украинец, который ежедневно пользуется им. Одним из таких является слово "хуга".

Видео дня

Более того, у этого слова есть более 40 синонимов и означает оно природное явление, такое как сильный ветер и снег. Больше об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Хуга – сильный ветер со снегом, метель, вьюга, пишет сайт slovnyk.ua

Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов

На Facebook-странице Mova – ДНК нации пишут, что на украинском языке сильный ветер со снегом можно назвать многими словами, среди которых наиболее употребительными являются: завірюха, хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, хуга, завія, сніговий, сніжниця, хурделиця, хуговій.

Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов

А на Facebook-странице "Рух за мову" предлагают более 40 синонимов к этому природному явлению:

  • Метелиця;
  • Віхола;
  • Заметіль;
  • Хуга;
  • Завія;
  • Сніговій;
  • Сніжниця;
  • Хуговій;
  • Хвища;
  • Хугавиця;
  • Хурделиця;
  • Хурделя;
  • Хурдига;
  • Хуртеча;
  • Сніговиця;
  • Віхало;
  • Завійниця;
  • Заметільниця;
  • Замета;
  • Завія;
  • Заметь;
  • Кушпела;
  • Кура;
  • Метіль;
  • Фуга;
  • Фурделиця;
  • Хвижа;
  • Хиза;
  • Охиза;
  • Шаруга;
  • Крутія;
  • Сніговійниця;
  • Снігокрутниця;
  • Буран;
  • Пурга;
  • Юга;
  • Буря;
  • Чвара;
  • Вітряниця.
Что такое хуга: у этого слова есть более 40 синонимов

Ранее OBOZ.UA писал о том, что на украинском означает слово "блят": это не ругательство, вы будете удивлены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!