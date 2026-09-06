Что такое "каптур"? Эту вещь вы точно видите каждый день

В переводе книги Барбары Кантини "Мортина. История, от которой можно умереть со смеху" на украинский язык можно встретить фрагмент, в котором Мортина перед выходом из дома берет плащ с "каптуром", чтобы выскользнуть незамеченной. Если слово "каптур" сбило вас с толку – вы не одиноки.

Мы в OBOZ.UA решили рассказать, что это за вещь. И почему вы видите ее чуть ли не каждый день, но до сих пор не знали этого существительного.

Слово "каптур" в украинском языке является заимствованием из тюркских языков, где похожее по звучанию слово означает глубокий мешок. У нас же так стали называть головной убор, прикрепленный к воротнику, который сам по себе является частью одежды. Он действительно похож на мешок, который накидывают на голову. Вероятно, более привычным для вас является французский синоним "капюшон".

Другие названия этой детали:

відлога;

коба/кобка;

клобук;

затула.

Но почему мы не знали всех этих слов? Не только потому, что некоторые из них являются диалектными. Дело также в русификации. В советское время на уровне государственной политики проводился курс на сближение украинского языка с русским. Поэтому в употреблении предпочтение отдавали словам, которые звучали в обоих языках одинаково, а отличные, уникальные, своеобразные пытались игнорировать и замалчивать. Именно поэтому мы до сих пор не всегда знаем, что такое "каптур", хотя едва ли не у каждого в гардеробе есть как минимум несколько вещей с ним.

Кстати, ранее OBOZ.UA объяснял, что такое "очкур" — эту деталь одежды часто носят вместе с вещами, имеющими "каптур", и даже не догадываются о таком интересном названии.

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