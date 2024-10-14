'Что такое одна страница?' Оксана Забужко рассказала о трудностях написания текста Радиодиктанта-2024

Украинская писательница Оксана Забужко работала над текстом радиодиктанта три недели. Литератор поделилась, что сложнее всего было уложиться в объем одной страницы и дописать последнее предложение.

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Об этом автор радиодиктанта-2024 рассказала 11 октября в эфире "Радио Проминь". Она отметила, что текст не будет иметь "забужковского" стиля с длинными предложениями.

"Казалось бы, что такое одна страница? Я эту одну страницу, прошу прощения, три недели писала и вычеркивала. Писала и редактировала, писала и переписывала", – рассказала писательница.

"Во-первых, нужно уложиться в определенный объем, то есть это должен быть цельный текст и одновременно он должен быть живым текстом, полноценным. И одновременно он должен соответствовать определенному стандарту – это то, между прочим, что меня всегда убивает, когда меня спрашивают, почему я не пишу колонок, по крайней мере нерегулярно пишу колонки, – ограниченность в объеме. быть достаточно разнообразными, там должны быть какие-то переливы интонационные, смысловые, семантические и так далее", – добавила она.

Литератор поделилась, что ежедневно пишет три качественные страницы текста, а для диктанта нужно было написать только одну.

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