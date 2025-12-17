Что такое 'пірник' и чем отличается от 'напірника': объяснение

В украинском языке существует немало паронимов – слов, имеющих похожее звучание и написание, но разное значение. Например, "компанія" и "кампанія", "мимохідь" и "мимохіть". Но можно ли отнести к таким словам пару "пірник" и "напірник"?

OBOZ.UA изучил словари, чтобы дать правильный ответ на этот вопрос. А заодно и выяснить, при чем тут перья. Подсказка: это слово является однокоренным с обоими паронимами. Однако в несколько разных значениях.

Напірник

Согласно толковым словарям, так называют плотный полотняный мешок, в который насыпают птичьи перья для подушки или перины. То есть в данном случае речь идет о постели.

Пірник

У этого слова есть два значения. Одно из них – это пенал, то есть чехол, в который складывают перья для письма. Это слово считается устаревшим. Однако оно очевидным образом происходит от существительного "перо".

Сейчас чаще можно встретить лексему "пірник" в значении "пряник". Это слово диалектное и имеет общее происхождение с английским pepper – "перец". "Пеперником" в древности называли пряное печенье с перцем, но со временем это слово упростилось до "пірника".

