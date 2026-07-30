Что такое правило "мавпа Фібі" и как оно помогает изучать украинский язык

Для некоторых сложных правил украинского языка существуют специальные мнемонические фразы, которые помогают их хорошо запомнить. Когда-то мы уже рассказывали о стихотворении, которое поможет запомнить "правило девятки" – им регулируется написание буквы "и" вместо "і" в заимствованных словах.

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Но что такое правило "мавпа Фібі", о котором в последнее время стали говорить в соцсетях? OBOZ.UA выяснил, что оно касается написания апострофа.

В украинском языке апостроф указывает, что согласная перед йотированными гласными я, ю, є, ї произносится твердо. Список согласных, после которых может употребляться апостроф, довольно ограничен. В основном это губные звуки. Именно их мы и видим во фразе "мавпа Фібі":

м;

в;

п;

ф;

б.

Например, это такие слова:

м’ята, м’ясо, сім’ї, Дем’ян, м’який;

зв’язок, верхів’я, в’їзд, солов’їний;

п’ять, п’єса, реп’ях;

торф’яний, верф’ю;

б’ю, верб’я, риб’ячий..

Впрочем, использование апострофа не ограничивается этими согласными. Он также может стоять после буквы р, например в словах "кар'єр", "бур'ян", "сузір'я", "пір’їна". А в имени "Лук’ян" и производных от него словах апостроф пишется еще и после к.

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Кроме того, апострофом отделяется префикс или первая часть сложных слов, последний звук в которых произносится твёрдо. Здесь он может появляться даже после букв, не входящих в указанный перечень: "роз’яснення", "дит’ясла", "Мин’юст", "під’їхати".

Как видим, правило "мавпи Фібі" не является исчерпывающим. Однако оно действительно помогает запомнить основные звуки, после которых в украинском языке употребляется апостроф.

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