Что увидели первым? Простой тест покажет ваш самый большой страх

Тестирование черт собственной личности с помощью оптических иллюзий – распространенный в интернете тип головоломок. Психологи советуют относиться к ним, скорее как к развлечению, однако такие картинки дают пищу для размышлений. Смотрите фото ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам проверить, каков ваш самый большой страх. Для этого посмотрите на картинку ниже, но не рассматривайте ее слишком внимательно. Мысленно зафиксируйте, что вы увидели первым – изображение белого кролика или черного орла. А дальше переходите к объяснению.

Если вы первым увидели белого кролика

Вам бывает довольно сложно выйти за пределы своей зоны комфорта. Хотя вы стремитесь жить насыщенной жизнью и часто волнуетесь из-за упущенных возможностей, сама мысль о риске или изменении привычного распорядка может казаться вам устрашающей. Вам может думаться, что повседневные дела слишком поглощают вас, чтобы вы могли решиться на новый опыт. Из-за этого спонтанность кажется чем-то недостижимым. Несмотря на то, что вы чувствуете себя уверенно в условиях рутины и стабильности, часть вашей души все же жаждет приключений и свежих впечатлений. Внедрение небольших изменений, например практика одного нового дела в неделю, поможет вам постепенно привыкнуть к выходу за привычные рамки. Со временем такая стратегия повысит вашу уверенность и, наконец, сможет мотивировать к принятию более масштабных изменений, что поможет согласовать ваши действия с вашими настоящими стремлениями.

Если первым вам бросился в глаза черный орел

Вероятно, вы боитесь показаться уязвимыми. С одной стороны, вы искренне желаете глубоких отношений и значимых эмоциональных связей. Однако сама идея быть эмоционально открытыми вызывает у вас тревогу. Вам трудно доверять другим свои чувства, но когда вы все же решаетесь на это, вознаграждение оказывается чрезвычайно ценным. Вы склонны подходить к отношениям осторожно, ценя постепенный прогресс и выделяя достаточно времени на развитие доверия. Как только это доверие устанавливается, ваша преданность и верность становятся непоколебимыми. Преодоление внутренних опасений и способность довериться кому-то могут проложить путь к тем содержательным и наполненным отношениям, к которым вы так стремитесь. Это способно трансформировать ваши контакты с людьми, сделав их более удовлетворительными и духовно обогащенными.

