Что увидели первым? Тест быстро раскроет ваши скрытые стороны

То, как мы видим изображения, некоторые психологи считают интересным ключом к нашей личности и подсознанию. Просто обратите внимание, на что вы обратили внимание первым, как только взглянули на картинку с тестом. Смотрите изображение ниже.

В частности, этот психологический тест, который публикует OBOZ.UA, по мнению некоторых экспертов, может рассказать о ваших скрытых страхах и вещах, которые их провоцируют. Не воспринимайте его слишком серьезно, хотя он действительно может натолкнуть на размышления. Итак, не задумываясь, бросьте взгляд на картинку, запомните, на чем глаз остановился первым и переходите к толкованию.

Если вы увидели маленькую девочку

Возможно, у вас есть подавленные страхи, тянущиеся еще с детства. В детском возрасте происходит множество различных событий, способных повлиять на психику. Если их вовремя и правильно не объяснить ребенку, во взрослой жизни они могут проявиться совсем другим способом: в виде зависимостей, фобий, нездоровых желаний или специфических когнитивных паттернов.

Для вашего эмоционального развития критически важны отношения с матерью. Если в детстве вам приходилось проводить слишком много времени на расстоянии от мамы или вы испытывали недостаток родительского тепла и нежности, это могло породить неосознанные страхи. В будущем это часто мешает самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

Если вы увидели бабочку

Обычно бабочка символизирует положительные вещи. Однако ее подсознательное значение берет начало из несколько более темных уголков души. Ваш скрытый страх может заключаться в боязни упустить свой шанс или потерять какие-то возможности. Также это может свидетельствовать о подавленном чувстве тоски по близким людям, которых уже нет рядом с вами.

Если вы увидели малину

На этом изображении ягода малины расположена в самом центре и существенно увеличена в размерах, поскольку она олицетворяет сердце. Это классический символ любви. Впрочем, если именно малина первой бросилась вам в глаза, это означает, что ответ на ваши поиски на самом деле кроется в вашем же сердце. Ваш подсознательный страх связан с тем, что вы сопротивляетесь любви, даже не осознавая этого.

Если вы увидели паука

Страх перед пауками – одна из самых распространенных фобий в мире. На самом деле это древний эволюционный механизм выживания, который помогал нашим предкам вовремя замечать мелкие опасности вокруг. Однако на уровне символов паук указывает на то, что вы боитесь незащищенности своего окружения.

Если вы заметили эту фигуру первой, это свидетельствует о том, что вы не чувствуете себя в безопасности там, где находитесь. Вы постоянно анализируете детали и почти всегда находите какие-то скрытые угрозы. Из-за этого вы теряете способность замечать красоту вокруг и радоваться счастливым моментам. Скорее всего, вы также склонны слишком сильно обдумывать и взвешивать каждый свой шаг.

Если вы увидели деревья

Дерево является весомым психологическим символом. Его даже используют в психоаналитических тестах, где состояние психики человека оценивают в зависимости от того, в какой части листа он его нарисует. Поскольку дерево символизирует наши корни, в этом контексте оно имеет глубокое значение.

Деревья, образующие на этой картинке своеобразный мост, намекают на наличие внутреннего конфликта, который вы до сих пор не решили. Это может указывать на страх принять собственное подсознательное эмоциональное расщепление. Вы строите свою идентичность вокруг внутреннего сопротивления, пытаясь не слиться с самим собой.

Если вы увидели плюшевых мишек

В детстве большинство из нас искало утешения, обнимая плюшевого мишку. Он ассоциировался с теплом, безопасностью и абсолютным пониманием. Именно поэтому мягкая игрушка символизирует друга, который принимает вас безусловно и несмотря ни на что.

Однако на этом изображении мишки выглядят несколько искаженными, и если вы заметили их первыми, это открывает очень интересный факт о вашей личности. На самом деле вы боитесь самого чувства страха. Вероятнее всего, это следствие неосознанной детской травмы, когда вы пережили сильный испуг, но рядом не было никого и ничего, что могло бы вас успокоить.

Если вы увидели череп

Если вы первым делом разглядели череп, это может свидетельствовать о том, что вам трудно дается принятие решений, особенно когда речь идет о действительно важных жизненных вопросах. Корень проблемы может критиковаться в низкой самооценке – вы недостаточно доверяете себе, чтобы сделать следующий шаг и поступить правильно.

Ваши проблемы с самооценкой, вероятно, связаны с тем, что в прошлом ваши достижения никогда не ценились родителями или близкими друзьями, из-за чего у вас сформировалось стойкое ощущение, будто вы никогда не бываете достаточно хорошими.

