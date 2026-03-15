Юлия Потерянко
Моя Школа
Говорят, что мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, какими являемся мы сами. Оптические иллюзии – это самый быстрый способ заглянуть в собственное подсознание. Смотрите изображение ниже.

Когда мы видим визуально сложную головоломку, наш мозг мгновенно выбирает тот образ, который больше всего резонирует с вашим внутренним состоянием именно сейчас. Психологи советуют воспринимать это, как инструмент лучшего знакомства с собой, а не глубокой диагностики, и использовать такие тесты, как пищу для размышлений.

Конкретно эта картинка поможет лучше понять, какая ваша сторона сильнее – эмпатическая или аналитическая. Чтобы воспользоваться ею, быстро взгляните на изображение и отметьте, кого вы увидели: профиль женщины или лицо пожилого мужчины. Ваш ответ раскроет скрытые черты вашего характера, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Что увидели первым? Тест на личность покажет, вы эмпат или аналитик

Если вы первым увидели дедушку

Вы – человек с большим сердцем и тонкой душевной организацией. Ваш главный тандем качеств – это доброта и эмпатия. Вы чувствуете эмоции окружающих так же остро, как собственные. Скорее всего, у вас доминирует креативность. Это свидетельствует о вашей артистической натуре и творческом взгляде на мир. Вы склонны доверять чувствам больше, чем сухой логике.

Если первой вы заметили женщину

Это означает, что ваш козырь – острый ум и аналитическое мышление. Вы гораздо рациональнее тех, кто увидел старика, и привыкли сначала взвешивать все "за" и "против", а уже потом действовать. Ваш прагматизм – это суперсила, но не позволяйте ему сделать вас слишком холодными. Даже с вашим аналитическим складом ума важно давать волю стремлению верить в лучшее, помогать людям и делать этот мир добрее.

