Что увидели первым? Тест покажет, чего вы боитесь в отношениях

Прошлый жизненный опыт часто оставляет в нашем сердце глубокие следы, которые заставляют нас возводить вокруг себя защитные стены. Каждые серьезные отношения формируют определенное отношение к будущему, однако некоторые душевные раны мешают нам двигаться дальше и трезво оценивать собственные опасения.

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Чтобы вернуть внутреннее спокойствие и наконец разобраться в себе, стоит искренне посмотреть в глаза своим самым глубоким страхам. Предлагаем вам пройти простой и быстрый визуальный тест. Внимательно посмотрите на иллюстрацию и определите, какой силуэт мгновенно привлек ваше внимание:

Если вы увидели человека в плаще

Этот образ указывает на то, что вашим самым большим страхом в отношениях является страх полной уязвимости и обнажения своей души перед другим человеком. С одной стороны, вы страстно мечтаете о глубокой, искренней связи с партнером, который будет понимать вас без лишних слов. С другой – мысль, что кто-то узнает вашу истинную сущность со всеми недостатками, вызывает у вас сильное беспокойство.

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Вам важно осознать этот страх и не позволять ему разрушать ваши шансы на счастье. Постепенно выходите из своей зоны комфорта, делитесь переживаниями с любимым человеком и помните, что взаимная открытость – единственный ключ к прочной любви.

Если вы первым увидели лицо

Такой выбор свидетельствует, что вас больше всего пугает перспектива потерять собственную свободу и необходимость ставить чужие потребности выше своих собственных. Вы вовсе не эгоист, просто вам жизненно необходимо принимать решения самостоятельно и распоряжаться своим временем так, как вам заблагорассудится.

Чтобы построить длительные отношения, вам придётся развивать эмоциональную зрелость и искать компромиссы. Забота о партнере не означает полный отказ от себя; вы вполне можете сохранять индивидуальность, одновременно учитывая интересы любимого человека.

Если вы первым увидели дерево

Ваша главная тревога в отношениях связана со страхом потерять личное пространство и время для уединения. Как человек, нуждающийся в регулярной "подзарядке" наедине с собой, вы боитесь, что отношения потребуют от вас круглосуточного присутствия рядом с кем-то. Также вы беспокоитесь, сможет ли избранник принять те теневые стороны вашего характера, которые вы обычно никому не показываете.

Не стоит заранее прокручивать в голове негативные сценарии. Человек, который действительно полюбит вас, с уважением отнесется к вашим границам и потребности побыть в одиночестве.

Если вы первым увидели Луну

Если ваш взгляд сразу привлекла Луна, вы боитесь боли от неизбежного расставания и разбитого сердца. Пока другие люди начинают отношения с надеждой и оптимизмом, вы сразу сосредотачиваетесь на возможных проблемах и представляете, как сильно будете страдать, когда все закончится. Вы стремитесь к любви, но вам чрезвычайно трудно поверить в счастливый финал.

Помните, что страх будущих разочарований лишает вас радости в настоящем моменте. У каждой жизненной истории есть своё начало и конец, но это вовсе не повод отказываться от возможности быть счастливыми здесь и сейчас.

OBOZ.UA предлагает пройти тест, в котором первое увиденное животное показывает, что быстрее всего выводит вас из равновесия.

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