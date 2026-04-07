Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что увидели первым? Тест покажет, эгоист ли вы

Алина Милсент
Моя Школа
165
Оптические иллюзии стали основой для психологических тестов. Их популярность объясняется просто: такие изображения заставляют мозг быстро выбирать, что именно он видит первым, а дальше эту реакцию интерпретируют как подсказку о характере. Смотрите изображения ниже.

Видео дня

Такие тесты не являются научной психологической диагностикой, но хорошо работают как повод посмотреть на себя со стороны. Их смысл в символической интерпретации того, на что человек обращает внимание в первую очередь. Так что вы увидели первым на рисунке?

Если вы сперва увидели мужчину

Если первым вам бросился в глаза силуэт мужчины, тест трактует это как признак человека, который много мечтает и верит, что лучшее еще впереди. Такой выбор связывают с внутренним оптимизмом и склонностью смотреть в будущее с надеждой.

Вы умеете видеть возможности даже тогда, когда обстоятельства пока не идеальны. Именно эта черта помогает вам держаться за собственные цели и не терять мотивацию. Также такой выбор связывают с умением искать выход, видеть альтернативы и не зацикливаться только на нынешних трудностях.

Если вы сначала увидели дерево в форме лица

Если первым вы заметили дерево, которое образует лицо с закрытыми глазами, тест связывает это с большей ориентацией на других людей, чем на себя. Речь идет о сильной эмпатии, способности сопереживать и замечать чужие эмоции.

Вы искренне интересуетесь эмоциями и проблемами других и часто готовы поддержать, помочь или облегчить чужое состояние. Именно поэтому вас могут воспринимать как внимательного, чуткого и даже самоотверженного человека. В рамках этого теста такой результат трактуют как признак бескорыстия.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересный визуальный тест, в котором нужно выбрать овощ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.