Что увидели первым? Тест покажет, интроверт вы или экстраверт

То, что вы первым замечаете на оптической иллюзии, может многое рассказать о вашем типе личности. Такие тесты нравятся многим именно своей легкостью. Они не претендуют на глубокую психологическую диагностику, но могут стать интересным способом лучше понять себя. Смотрите изображения ниже.

Иногда одна мгновенная реакция говорит о характере не меньше, чем десятки ответов в стандартной анкете. Так что вы увидели первым?

Если первыми вы увидели два дерева

Если первым на картинке вам бросились в глаза деревья, тест склоняется к тому, что вы ближе к экстравертному типу. Вероятно, вы легко чувствуете себя среди людей, быстро включаетесь в разговор и без особых трудностей заводите новые знакомства.

Вам может быть комфортно в центре внимания или просто в оживленной атмосфере, где постоянно что-то происходит. Вы можете легко поддержать беседу, сблизиться с другими и стать тем человеком, рядом с которым не бывает неловко.

В то же время слишком долгая тишина, однообразие или изоляция могут даваться вам труднее. Если вокруг слишком мало событий, вы можете чувствовать скуку или внутренний дискомфорт. Но именно открытость, общительность и природный оптимизм часто помогают вам проходить через сложные периоды.

Если сперва вы увидели женщину

Если первым делом вы заметили силуэт женщины, тест указывает на более интровертный тип. Это не значит, что вы замкнуты или не любите людей – скорее речь идет об избирательности в общении и потребности в личном пространстве.

Лучше всего вы восстанавливаетесь в тишине, наедине с собой, книгой, фильмом или собственными мыслями. Вы не обязательно избегаете людей, но большие компании могут утомлять вас быстрее, чем узкий круг близких.

Вероятно, вы очень наблюдательны и замечаете детали, интонации, настроение собеседника, то, что другие часто пропускают. Вашу сдержанность иногда могут ошибочно воспринимать как холодность, хотя на самом деле вы просто больше цените искренность, чем внешнюю активность.

Если вы увидели и женщину, и деревья почти одновременно

Если оба образа появились в вашем восприятии почти одновременно, тест относит вас к амбивертам. Это значит, что вы сочетаете в себе черты интровертов и экстравертов и можете естественно переходить от одного состояния к другому в зависимости от ситуации.

Вы можете с удовольствием провести один день в большой компании, а следующий – в тишине с книжкой или сериалом. Вам не обязательно постоянно быть либо слишком открытыми, либо полностью погруженными в себя – вы гибко подстраиваетесь под настроение, людей и обстоятельства.

Именно эта внутренняя гибкость и является вашей сильной стороной. Вы можете быть и общительными, и сосредоточенными, и открытыми, и самодостаточными – в зависимости от того, что в конкретный момент отзывается вам больше всего.

