Что увидели первым? Тест покажет, с чем связана ваша тревожность

Психологические тесты на основе оптических иллюзий используют неоднозначные образы, чтобы выявить скрытые механизмы работы нашего разума. Человеческий мозг склонен в первую очередь замечать именно те детали, которые соответствуют его текущим эмоциональным приоритетам или логическим запросам. Смотрите изображение ниже.

Предлагаем вам на мгновение закрыть глаза, посмотреть на картинку и зафиксировать первый образ, чтобы узнать правду о своем состоянии.

Анализируя первый увиденный объект, можно выявить "слепые зоны" собственной личности, в частности специфические реакции на стрессовые раздражители. Такие методики делают изучение собственной психологии не только познавательным, но и доступным способом повысить уровень самосознания.

Если вы первым увидели дерево

Для тех, кто первым замечает дерево, ключевым источником тревожности является подсознательный дефицит стабильности. Вы склонны чрезмерно держаться за четкие планы, ежедневную рутину и контроль над каждой мелочью в своей жизни. Кажется, что строгое соблюдение привычного порядка сможет наконец подарить желаемое спокойствие, однако это ощущение часто является иллюзорным.

Даже если внешне вы выглядите непоколебимыми и крепкими, внутри вас накапливается напряжение из-за ожидания неизбежных изменений. Ваша тревога обычно не имеет под собой реальной почвы, а возникает из-за внутреннего ощущения отсутствия "твердой почвы" под ногами. Подобно дереву, вы крепко стоите на своем месте, но каждое потенциальное изменение обстоятельств воспринимается как угроза вашей целостности.

Если вы сначала заметили птицу

Выбор птицы в качестве первого визуального акцента указывает на тревожность, которая базируется на бесконечном потоке мыслей о будущем. Вас часто преследуют вопросы о том, не была ли упущена важная возможность или не придется ли жалеть о сделанных шагах впоследствии. Эти навязчивые размышления обычно настигают в моменты тишины: вечером перед сном или во время спокойного отдыха.

Хотя физически вы находитесь в настоящем моменте, ваш ум постоянно находится "в полете", пытаясь предусмотреть и просчитать все возможные сценарии. Постоянное прогнозирование проблем истощает нервную систему, не давая телу возможности полноценно расслабиться и "приземлиться". Пока ваши мысли сосредоточены на событиях, которые еще не произошли, вы теряете способность наслаждаться текущим моментом и чувствовать себя в безопасности.

Осознание этих подсознательных страхов является первым шагом к преодолению стресса. Каждый из этих образов лишь подсвечивает направление, в котором стоит работать над собой для достижения внутренней гармонии.

