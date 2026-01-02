Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что увидели первым? Тест покажет, вам нужна любовь или одиночество

Елена Былим
Моя Школа
210
Что увидели первым? Тест покажет, вам нужна любовь или одиночество

Новый психологический тест в формате оптической иллюзии обещает раскрыть особенности характера и отношение к отношениям. Пользователям предлагают посмотреть на изображение и определить, что они увидели первым. Смотрите изображения ниже.

Видео дня

Считается, что первое впечатление может указывать на внутренние потребности человека — в любви или одиночестве.

Что увидели первым? Тест покажет, вам нужна любовь или одиночество

Если первыми увидели птиц

На картинке большинство людей сразу замечают или стаю птиц, или женский силуэт. Те, кто в первую очередь обратил внимание именно на птиц, по трактовке теста, тяготеют к свободе и новым впечатлениям. Считается, что таким людям сложно сохранять длительные обязательства, ведь рутина быстро утомляет, а предсказуемость вызывает скуку.

Кроме того, авторы теста отмечают, что эти люди часто склонны к чрезмерному анализу событий. Постоянное обдумывание мелочей может приводить к внутреннему напряжению, тревоге и эмоциональному истощению. В отношениях им важно чувствовать динамику, пространство и свободу выбора.

Если первым заметили женский силуэт

Те же, кто сразу увидел контур лица женщины, по результатам теста, имеют другой эмоциональный профиль. Таким людям приписывают высокий уровень эмпатии и способность тонко чувствовать эмоциональное состояние окружающих. Они легко устанавливают глубокие связи и обычно серьезно относятся к отношениям.

В то же время повышенная чувствительность может иметь и обратную сторону. Такие люди часто перенимают на себя негативные эмоции других, что иногда приводит к переутомлению или эмоциональной перегрузке. Несмотря на это, именно они чаще всего ищут стабильность, близость и искренний эмоциональный контакт.

Подобные оптические иллюзии не являются научным инструментом диагностики, стоит воспринимать их скорее как развлечение и повод задуматься над собой, а не как окончательный вывод. OBOZ.UA предлагает еще один тест, чтобы проверить свое восприятие мира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.