Что увидели первым? Тест покажет, вы спонтанный человек или любите планировать

Елена Былим
Моя Школа
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Что увидели первым? Тест покажет, вы спонтанный человек или любите планировать
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Оптические иллюзии – это не только увлекательное развлечение для глаз, но и уникальный инструмент для изучения особенностей нашей психики. То, на чем невольно фокусируется наш взгляд при первом контакте с изображением, способно указать на скрытые механизмы принятия решений и взаимодействия с миром. Посмотрите на изображение ниже.

Предлагаемый экспресс-тест основан именно на такой иллюзии, где в одном красочном рисунке соединились совершенно разные образы. Зафиксировав свой первый зрительный импульс, вы сможете лучше понять собственные подсознательные стремления, сильные стороны и комфортный для вас темп жизни.

Что увидели первым? Тест покажет, вы спонтанный человек или любите планировать

Если вы первыми заметили деревья

Если ваш взгляд сразу остановился на силуэтах ярких фиолетовых деревьев, это свидетельствует о вашей спонтанной и жизнерадостной натуре. В вас живет неутомимый исследователь, который постоянно стремится к движению, новым эмоциям и ярким впечатлениям.

  • Вас искренне вдохновляют перемены, а монотонная рутина и строгие рамки быстро утомляют и навязывают скуку.
  • Окружающие ценят вас за непредсказуемость, оптимизм и умение превратить обычный день в маленькое приключение.

Однако иногда вам трудно усидеть на одном месте или довести до конца длительные, однообразные задачи. Но именно ваша внутренняя гибкость помогает вам непрерывно развиваться и никогда не останавливаться на достигнутом.

Если вы первым заметили лицо

Выбор в пользу человеческого лица указывает на то, что вашей суперсилой являются рациональность, организованность и стремление к порядку. Вы чувствуете себя максимально защищено и уверенно, когда держите все под контролем.

  • Составление планов на неделю или месяц вперёд, списки задач и чёткие расписания не ограничивают вас, а наоборот – дарят желанное ощущение внутреннего спокойствия.
  • Близкие и коллеги видят в вас надежную опору. Вы – именно тот человек, которому без колебаний доверят организацию сложной поездки или контроль за сроками, ведь ни одна мелочь не ускользнет от вашего внимания.

Однако внезапные изменения планов могут вызвать у вас временный стресс. Но ваше умение быстро мобилизоваться и создавать стабильность даже в хаосе всегда помогает преодолеть любые неожиданности.

Наш мозг обрабатывает визуальную информацию посредством анализа форм, цветовых контрастов и линий. Когда перед нами появляется многовариантное изображение, разум делает подсознательный выбор в пользу одного из элементов, опираясь на наши текущие внутренние приоритеты, психоэмоциональное состояние и доминирующие черты характера.

Конечно, подобные тесты не являются официальной клинической диагностикой или глубоким научным исследованием. Однако они играют важную роль – дают прекрасную возможность остановиться на минуту, заглянуть в себя и, возможно, под другим углом взглянуть на собственные жизненные ориентиры. Поэтому OBOZ.UA предлагает лучше познать себя с помощью еще одного визуального теста.

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