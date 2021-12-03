3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Мета цієї дати - привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав, гідності та добробуту.

Інтернет став неодмінною складовою частиною життя як дорослих, так і дітей у всіх сферах діяльності. Використання онлайн-простору, комп'ютерів та різних гаджетів розкрили можливості для комунікації, освіти, праці, відпочинку й творчої самореалізації особистості для всіх.

Діти з інвалідністю так само використовують інтернет для спілкування в соціальних мережах, навчання та розвитку, люблять слухати музику та дивитися фільми, грати в онлайн ігри, дізнаватися інформацію стосовно різноманітних сфер життя. Онлайн простір збагачує їхнє життя, надає їм можливість реалізовувати право на освіту та соціальне життя, практикувати взаємодію з іншими та відчувати себе в безпеці. Але потрібно зауважити, що через особливості психофізичного розвитку діти з інвалідністю більш схильні до вразливості та можуть наражатися на онлайн ризики.

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За даними Global Digital 2021, у цьому році інтернетом користуються 4,66 мільярда людей у всьому світі, що на 316 мільйонів (7,3 %) більше, ніж торік. Згідно з інформацією Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), кожен третій користувач – дитина і ця цифра зростає кожного дня.

Але якщо дорослі можуть за себе постояти, коли стикаються зі злочинами в інтернеті, то діти - дуже лякаються та замикаються в собі. Уявіть, 75% дітей не розкажуть батькам про небезпечні ситуації, в які вони потрапили в інтернеті, згідно з українською статистикою.

Які є ризики в інтернеті для дітей з особливими потребами?

Поряд із багатьма перевагами інтернету для дітей та молоді з особливими потребами існує також ряд ризиків.

Кібербулінг - систематичне цькування, приниження та вчинення психологічного тиску за допомогою засобів цифрових комунікацій. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву тих, проти кого він спрямований. На жаль, кібербулінг можуть звершувати не тільки незнайомці, але й ті, кого дитина добре знає. Діти з інвалідністю на 12% частіше стають жертвами кібербулінгу, згідно з дослідженням Anti-Bullying Alliance.

Секстинг — це обмін власними фото-, відео- та текстовими матеріалами інтимного характеру в інтернеті.

Сексторшен – це налагодження довірливих стосунків з дитиною в інтернеті з метою отримання приватних матеріалів фото та відео інтимного характеру з подальшим шантажуванням та вимаганням додаткових матеріалів чи грошей.

Онлайн грумінг – налагодження довірливих стосунків дорослим або групою дорослих з дитиною в інтернет мережі з метою скоєння сексуального насильства онлайн або в реальному житті.

Шкідливий контент - матеріали (зображення, відео, аудіо, тексти), що містять: насильство і прояви жорстокості, навчають дій, які можуть призвести до нанесення травм і каліцтв собі та іншим, дії що спонукають до самогубства, порнографію, пропаганду наркотичних засобів або інших речовин, сцени смерті, азартні ігри. Це те, що може побачити дитина без власного бажання і волі.

Шахрайство в мережі - злочинці обирають різні шляхи, щоб отримати приватну інформацію від дітей та використати її у своїх цілях, отримати матеріальну вигоду, при цьому використовують неправдиву інформацію.

Варто зауважити, що ці ризики - загроза для всіх дітей та підлітків, які користуються інтернетом. Однак, наслідки таких ризиків можуть бути серйознішими для дітей з ментальною інвалідністю через підвищену вразливість, нав'язливу компульсивну поведінку та соціальну наївність.

Як зробити інтернет безпечнішим для дитини?

Встановіть з дитиною основні правила щодо того, як вона може користуватися інтернетом, коли і як довго.

Поговоріть з дитиною про контент, який можна дивитися в мережі. Основним правилом може бути таке: якщо я не дозволю це дивитися по телебаченню, не можна це шукати в інтернеті.

Переконайтеся, що ваша дитина знає: вона може прийти до вас або до іншого дорослого, якому довіряє, якщо вона побачить в інтернеті щось таке, що засмучує її.

Працюйте над побудовою дружніх стосунків з дитиною щодня. Проводьте особистий час з дитиною, встановлюйте зоровий контакт, щиро цікавтесь її думками та почуттями, разом грайте й обговорюйте що відбувалося протягом дня.

Поговоріть з дитиною про те, що не можна розповідати людям про себе в інтернеті.

Заохочуйте дитину використовувати онлайн-псевдонім та аватар та повідомляти вам, якщо хтось питає їхнє справжнє ім'я, фотографії чи інформацію про те, де вони живуть або навчаються.

Погодьте, що якщо дитина отримає електронний лист із вкладеним файлом, вона розповість про це вам перш ніж відкриє його.

Поговоріть з дитиною про правила ввічливості. Вони однаково важливі в інтернет-спілкуванні та в особистому.

Встановіть батьківський контроль на пристроях, якими користується дитина, таким чином ви можете відстежувати скільки часу дитина провела в інтернет мережі, які сайти відвідувала, що робила протягом дня.

Встановіть антивіруси на пристрої, якими користується дитина, це допоможе захистити дитину від неналежного контенту.

Допоможіть дитині налаштувати приватність облікового запису.

Куди можна звернутися за допомогою?

Контакти для допомоги щодо небезпечних ситуацій в інтернеті:

Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті – 1545, далі обрати "3". Цілодобово. Безкоштовно. Анонімно.

Чат-бот #stop_sexтинг з можливістю відправити власне запитання – на сайті або у телеграмі @StopSextingBot

Видалення контенту із зображенням сексуального насильства над неповнолітньою особою

Освітній буклет "Діти з інвалідністю та онлайн простір" від #stop_sexтинг та Посольства Великої Британії в Україні

Контакти для психологічної консультації для дітей:

Національна дитяча гаряча лінія – 116 111 (з понеділка по п’ятницю, з 12:00 до 20:00)

Організація Teenergizer – консультації за принципом "рівний-рівному" або з психологом безкоштовно і конфіденційно.

Онлайн звернення до кіберполіції.

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