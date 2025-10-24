Что вкусно приготовить ребенку из тыквы: топ-5 простых рецептов

Тыква – универсальный продукт, из которого можно сделать и десерт, и основное блюдо. Она имеет приятный вкус, хорошо сочетается с фруктами, молочными продуктами и овощами. Если вы ищете, что приготовить ребенку быстро и просто, эти рецепты пригодятся. Предлагаем подборку из пяти блюд из тыквы, которые легко готовятся и нравятся даже привередливым детям.

Простыми рецептами блюд из тыквы для детей поделилась консультантка по грудному вскармливанию Галина Макарова (galina gv makarova) в Instagram.

1. Тыквенный пирог на кефире

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан

манка – 1 стакан

тыква – 300 г

яблоко – 1 шт.

изюм – 50 г

яйцо – 1 шт

сливочное масло – 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 10 минут.

2. Тыкву и яблоко натрите на мелкой терке.

3. Растопите сливочное масло, добавьте яйцо, разрыхлитель, изюм и овощно-фруктовую массу.

4. Соедините все с манкой, перемешайте и оставьте еще на 20 минут.

5. Выложите в форму и выпекайте при температуре 180 градусов около 30-40 минут до румяной корочки.

2. Смузи из тыквы и банана

Ингредиенты:

банан – 1 спелый

запеченная или отварная тыква – 200 г

греческий йогурт – 100 г

корица – 0,5 ч.л.

мед – по желанию

Способ приготовления:

1. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до кремовой текстуры.

2. По желанию добавьте немного меда. Смузи лучше всего подавать охлажденным.

3. Тыквенный крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 200-300 г

батат – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

куриный бульон – 0,5 л.

специи – по вкусу

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте тыкву, батат, морковь и лук кубиками.

2. Переложите в кастрюлю, залейте бульоном и варите 20-30 минут до мягкости.

3. Перебейте овощи в блендере до кремовой консистенции.

4. Добавьте специи и прогрейте еще несколько минут. Перед подачей посыпьте кунжутом.

4. Соус из запеченной тыквы

Ингредиенты:

тыква

болгарский перец

лук

чеснок

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте, выложите на противень и запекайте при 180 °C около 30-40 минут.

2. После остывания снимите кожуру, переложите в блендер и взбейте до гладкой массы.

3. Такой тыквенный соус подходит к макаронам, каше, мясу или как намазка на хлеб.

5. Сырно-тыквенная запеканка

Ингредиенты:

тыква – 300-400 г

творог детский или зернистый – 300 г

яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте или натрите.

2. Выложите в блендер вместе с творогом, яйцом, ванилью, мукой и разрыхлителем.

3. Взбейте до однородной массы.

4. Перелейте в форму и выпекайте 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: