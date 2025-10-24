Что вкусно приготовить ребенку из тыквы: топ-5 простых рецептов
Тыква – универсальный продукт, из которого можно сделать и десерт, и основное блюдо. Она имеет приятный вкус, хорошо сочетается с фруктами, молочными продуктами и овощами. Если вы ищете, что приготовить ребенку быстро и просто, эти рецепты пригодятся. Предлагаем подборку из пяти блюд из тыквы, которые легко готовятся и нравятся даже привередливым детям.
Простыми рецептами блюд из тыквы для детей поделилась консультантка по грудному вскармливанию Галина Макарова (galina gv makarova) в Instagram.
1. Тыквенный пирог на кефире
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан
- манка – 1 стакан
- тыква – 300 г
- яблоко – 1 шт.
- изюм – 50 г
- яйцо – 1 шт
- сливочное масло – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 10 минут.
2. Тыкву и яблоко натрите на мелкой терке.
3. Растопите сливочное масло, добавьте яйцо, разрыхлитель, изюм и овощно-фруктовую массу.
4. Соедините все с манкой, перемешайте и оставьте еще на 20 минут.
5. Выложите в форму и выпекайте при температуре 180 градусов около 30-40 минут до румяной корочки.
2. Смузи из тыквы и банана
Ингредиенты:
- банан – 1 спелый
- запеченная или отварная тыква – 200 г
- греческий йогурт – 100 г
- корица – 0,5 ч.л.
- мед – по желанию
Способ приготовления:
1. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до кремовой текстуры.
2. По желанию добавьте немного меда. Смузи лучше всего подавать охлажденным.
3. Тыквенный крем-суп из тыквы
Ингредиенты:
- тыква – 200-300 г
- батат – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- куриный бульон – 0,5 л.
- специи – по вкусу
- кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Нарежьте тыкву, батат, морковь и лук кубиками.
2. Переложите в кастрюлю, залейте бульоном и варите 20-30 минут до мягкости.
3. Перебейте овощи в блендере до кремовой консистенции.
4. Добавьте специи и прогрейте еще несколько минут. Перед подачей посыпьте кунжутом.
4. Соус из запеченной тыквы
Ингредиенты:
- тыква
- болгарский перец
- лук
- чеснок
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте, выложите на противень и запекайте при 180 °C около 30-40 минут.
2. После остывания снимите кожуру, переложите в блендер и взбейте до гладкой массы.
3. Такой тыквенный соус подходит к макаронам, каше, мясу или как намазка на хлеб.
5. Сырно-тыквенная запеканка
Ингредиенты:
- тыква – 300-400 г
- творог детский или зернистый – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте или натрите.
2. Выложите в блендер вместе с творогом, яйцом, ванилью, мукой и разрыхлителем.
3. Взбейте до однородной массы.
4. Перелейте в форму и выпекайте 20-30 минут при температуре 180 градусов.
