Что вкусного приготовить ребенку из печени: простой рецепт, который точно понравится

Куриная печень может стать основой для очень нежного и вкусного домашнего блюда. Если добавить к ней овощи, оладьи получаются мягкими и имеют приятный вкус. Такой рецепт прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовятся печеночные оладьи довольно просто, а ингредиенты для них найдутся почти на каждой кухне.

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Идея приготовления вкусных печеночных оладий опубликована на странице tanya shutenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 250 г

куриное яйцо – 1 шт.

отварная свекла – 1/3-1/4 шт. (в зависимости от размера)

морковь – 1 шт.

соцветие цветной капусты – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

молоко – для замачивания печени

итальянские травы – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

соль и другие специи – по желанию.

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте куриную печень. Удалите все жилки и лишние частицы, после чего хорошо промойте ее под проточной водой.

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2. Замочите печень в молоке на один час. Затем слейте молоко и еще раз залейте печень молоком, добавив немного специй.

3. Оставьте ещё на один час, после чего откиньте печень на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

4. Морковь и отварную свеклу очистите и нарежьте небольшими кусочками. Если используете замороженную цветную капусту, залейте ее кипятком на несколько минут, а затем слейте воду.

5. Переложите подготовленные овощи, печень и яйцо в чашу блендера.

6. Добавьте муку и специи по вкусу. Измельчите все ингредиенты до однородной консистенции. Масса должна напоминать густое тесто для оладий.

7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте печеночную массу ложкой и обжаривайте оладьи на небольшом огне с обеих сторон до готовности. Благодаря медленному приготовлению они останутся нежными и хорошо пропекутся внутри.

8. По желанию этот же рецепт можно использовать для приготовления печеночного суфле. В таком случае достаточно не добавлять муку и запечь смесь в небольшой форме в духовке.

9. Готовые печеночные оладьи хорошо сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами или легким гарниром. Это простой способ разнообразить домашнее меню и приготовить вкусное блюдо из доступных продуктов.

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