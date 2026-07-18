Что вы увидели первым? Тест покажет, какое полушарие мозга у вас доминирует

Существует мнение, что то, какое полушарие мозга у человека доминирует, определяет, обладает ли он более аналитическим или более творческим мышлением. Пока ученые спорят, насколько это мнение соответствует действительности, вы можете проверить себя с помощью оптической иллюзии. Посмотрите на изображение ниже.

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Головоломка, которую вам предлагает OBOZ.UA, содержит сложное изображение, которое можно интерпретировать двумя способами. Главное – не вглядываться в него, а уловить первый образ, который вы заметите. Считается, что именно по нему и можно понять, доминирует ли у вас "креативное" правое полушарие или "логическое" левое.

Закройте на несколько секунд глаза, а затем бросьте беглый взгляд на изображение. Вы можете заметить как белку, сидящую хвостом к зрителю и держащую что-то в лапках, так и лебедя, который согнул шею и опустил голову на грудь. Запомните, кого именно вы заметили первым, и переходите к толкованию.

Лебедь – вы правополушарный и творческий человек

Если на этом изображении вы первым заметили лебедя, это означает, что у вас доминирует правое полушарие головного мозга. Считается, что люди, обладающие этой особенностью, способны ко всему, что связано с искусством и креативностью. Вы тонко чувствуете красоту и способны создавать её самостоятельно.

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Белка – левополушарный и логичный человек

О людях, которым первой бросилась в глаза белка, говорят, что у них сильнее развита левая сторона мозга. Левое полушарие отвечает за логическое и аналитическое мышление, а также за математические способности. Вероятно, ваша сильная сторона — это анализ ситуаций и построение плана дальнейших действий.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, который поможет определить ваши сильные и слабые стороны.

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