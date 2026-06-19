Что вы увидели первым? Тест покажет, оптимист вы или осторожный человек

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Что вы увидели первым? Тест покажет, оптимист вы или осторожный человек
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Оптические иллюзии не просто обманывают зрение, считается, что они способны незаметно выявлять текущее состояние человеческого разума. Именно поэтому головоломки с такими обманчивыми картинками приобрели такую популярность в интернете. Посмотрите изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам пройти тест, который покажет, к чему сейчас склонна ваша нервная система –  к оптимизму и новым возможностям или к осторожности и ограничениям. Важно понимать, что это не диагностика личности, а лишь срез того, в каком состоянии вы находитесь сегодня. Кто-то может первым увидеть птицу, а кто-то – клетку, и оба варианта верны. Цель заключается не в том, чтобы угадать ответ, а в том, чтобы лучше осознать свое внутреннее состояние. Поэтому взгляните свежим, беглым взглядом на эту картинку, а затем переходите к толкованию.

Что вы увидели первым? Тест покажет, оптимист вы или осторожный человек

Если первой вы заметили птицу

Ваш мозг в этот момент нацелен на движение и поиск возможностей. Даже в условиях давления он способен находить выход. Это не просто оптимизм, это признак нервной системы, которая по-прежнему сохраняет способность двигаться вперед. Вам стоит обратить внимание на то, к чему именно направлено движение сегодня, и четко сформулировать это для себя, ведь именно туда на самом деле уходит вся ваша энергия.

Если первым вам бросилась в глаза клетка

Ваш мозг сейчас четко фокусируется на ограничениях: на том, чего нельзя сделать, что стоит на пути и что сдерживает. Это не проявление негатива, а работа системы обнаружения угроз, которая выполняет свою привычную функцию – сканирует пространство на наличие стен, прежде чем врезаться в них. Сейчас вам стоит спросить себя, являются ли эти ограничения реальными именно сейчас, или мозг просто использует старую, привычную карту восприятия и не видит возможностей за ее пределами.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест с оптической иллюзией, который покажет вашу самую большую слабость.

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