Что вы увидели первым? Тест покажет ваш тайный страх

Нож, гусеница, бабочка и яблоко имеют одну общую черту: они способны раскрыть ваши самые сокровенные страхи. По крайней мере, так обещает головоломка, суть которой – обратить внимание на то, на что вы обратили внимание первым. Посмотрите на изображение ниже.

Видео дня

Мы все стремимся заглянуть в тайны своего подсознания, чтобы лучше понять свои слабые и сильные стороны. Существует мнение, что в этом могут помочь такие визуальные тесты. Просто посмотрите на картинку и обратите внимание на тот образ, который первым бросился вам в глаза. Не относитесь к этой задаче слишком серьезно – воспринимайте ее не как постоянную характеристику, а как способ познакомиться с собой поближе. Итак, закройте глаза на несколько секунд, затем бросьте быстрый взгляд на картинку ниже и запомните, какую ее деталь вы заметили первой.

Бабочка

Ваш главный страх – подвергнуться предательству. Вы склонны относиться к людям с недоверием, что, скорее всего, связано с прошлым болезненным опытом или отторжением со стороны других. Кроме того, бабочка может символизировать детскую психотравму или болезненное неприятие на рабочем месте. Когда мы переживаем подобные события, а мозг не способен их полностью переработать, страх вновь всплывает на поверхность, как только похожая ситуация вызывает эти воспоминания.

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Яблоко

Увиденное первым яблоко указывает на то, что ваш самый большой страх – это смерть. Это может и не казаться поразительным открытием, ведь ее боятся все. Однако в вашем случае речь идёт о страхе потерять кого-то из очень близких людей. Вы – заботливый человек, искренне любящий других, и эта тревога, скорее всего, основана на пережитой травме. Потеря кого-то в прошлом могла оставить глубокий и незаживающий шрам в вашем подсознании.

Гусеница

Если вам первым бросилась в глаза гусеница, то у вас может таиться подсознательный страх перед паранормальными явлениями – например, встречей с привидениями. Ваш мозг включает тревогу от одного лишь упоминания слов "призрак", "ведьма" или любых других потусторонних существ. Даже когда рациональный ум прекрасно понимает необоснованность этих страхов, вас все равно преследуют тревожные мысли о потустороннем мире.

Нож

Нож является прямым символом угрозы. Если вы заметили его в первую очередь, ваш страх может быть связан с риском подхватить какую-то неизлечимую болезнь. Все мы боимся болезней и старости, но у вас этот страх укоренился настолько глубоко, что даже одна мысль об этом вызывает ужас. Чаще всего люди, которые видят нож первым, страдают от страха перед тяжелой болезнью или внезапной смертью без каких-либо на то причин или объяснений.

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