Что вы увидели первым? Точный тест, который покажет черты характера

Пока психологи спорят, можно ли что-то сказать о личности человека по результатам теста с оптической иллюзией многие из нас очень любят анализировать себя с помощью таких головоломок. Так зачем отказывать себе в удовольствии. Смотрите фото ниже

Сегодня OBOZ.UA публикует изображение, которое может подсказать, под каким именно углом вы смотрите на этот мир. Итак, перед нами картинка на которой можно увидеть или бурный водопад, или морду медведя. В зависимости от того, что вы увидели первым, можно сделать выводы о вашем характере.

Если вы увидели водопад

Первым видят водопад практичные и приземленные реалисты, которые принимают жизнь такой, какая она есть. Вероятно, вы сосредоточены на общей картине, вас нелегко отвлечь от чего-то и вы предпочитаете иметь дело с тем, что прямо перед вами, а не придумывать, фантазировать или додумывать. Вы также из тех, к кому другие обращаются, когда вокруг хаос, ведь вы склонны паниковать и терять контроль. Подобно водопаду, вы движетесь с силой, ясностью и целеустремленностью.

В эмоциональном плане вы, возможно, предпочитаете плыть по течению, а не слишком задумываться. Вы находите красоту в естественном порядке и черпаете энергию от природы, продуктивности или даже старого доброго списка дел. Вы не теряетесь в метафорах, и это неплохо. В мире, полном чрезмерного анализа, вы привносите ясность.

Но есть и слабая сторона. Порой вы можете упускать из виду скрытые стороны людей или ситуаций. Поскольку вы так сосредоточены на реальном и осязаемом, тонкие эмоциональные подсказки или творческие повороты могут пройти мимо вас. Возможно, пришло время замедлить поток и посмотреть, что скрывается под поверхностью?

Если вы увидели морду медведя

У вас ум, который улавливает закономерности, и богатое воображение. Люди, которые первыми видят морду медведя, склонны к самоанализу, интуиции и творчеству. Вы из тех, кто умеет читать между строк, чувствовать напряжение в комнате или угадывать чье-то настроение по легким изменениям в выражении лица.

Это также означает, что вы, вероятно, более чувствительны и эмпатичны, чем среднестатистический человек. У вас эмоциональное зрение, которое позволяет вам улавливать вибрации и микроэмоции, которых не замечают другие. Вы же не просто увидели морду медведя – вы первым почувствовали взгляд этого величественного хищника.

Такие люди, как вы, часто тянутся к сторителлингу, абстрактному мышлению и, да, даже к теориям заговора. Но вся эта глубина может оказаться палкой о двух концах. Лишние размышления – ваша ахиллесова пята. Простое сообщение: "Я позвоню тебе позже" может обернуться к вам настоящим водопадом мыслей на тему, что это значит и что за этим стоит. Впрочем, вы видите то, что не видят другие. И этим вы привносите немного магии в этот практический мир.

Если вы видите и то, и другое

Существует редкая категория людей, которые одновременно воспринимают оба изображения. Если это о вас, можете гордиться тем, что вы являетесь живым воплощением баланса логики и интуиции. Вы можете давать практические советы и залечивать душевные раны своих друзей, успешно играть на бирже и писать ночью чувственные стихи. Вы понимаете структуру, но и цените воображение. Вы усердно работаете, еще усерднее мечтаете и всегда знаете, когда нужно приблизиться, а когда отдалиться.

