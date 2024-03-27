Что ждет лицеи в Украине и как хотят решить вопросы общежитий при них: в МОН рассказали первые детали

С сентября 2024 года территориальные общины должны определить и отделить лицеи, где учатся школьники 10-12 классов. Однако не в каждой из них должно быть такое учебное заведение, ведь в Украине есть много городков, где учеников немного и они будут ездить в соседние школы.

Таких детей должны обеспечить общежитиями, отмечает заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний. По его словам, в образовательном ведомстве еще продолжаются дискуссии по поводу того, кто будет финансировать проживание таких школьников – город, общины или государство. Однако местным администрациям все равно придется совершать переход, ведь с 2030-2032 годов учеников в лицеях начнет существенно уменьшаться, из-за чего учебные заведения не смогут полноценно работать. Об этом чиновник рассказал в интервью УП. Жизнь.

"Мы со стороны МОН будем вводить изменения в систему финансирования, чтобы общине было выгоднее двигаться в сторону крупных лицеев, чем оставлять компромиссные варианты. Мы понимаем, что трансформации не произойдет моментально, поэтому будет определенный переходный период. А из-за демографического спада большинство маленьких компромиссных лицеев не смогут продолжить полноценную работу уже с 2030-2032 годов, когда детей у них начнет существенно уменьшаться", – сообщает Завгородний.

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Он привел в пример Сумы, где будет много лицеев, а все дети будут ездить учиться в город, ведь общины рядом маленькие.

Чиновник напомнил, что Кабинет министров и Верховная Рада должны принять критерии создания сети старшей профильной школы, в частности, определить:

кто может быть основателем учреждения старшего профильного образования (общество, область или община и область);

каким должно быть минимальное количество детей в академических лицеях;

предстоящие подходы к созданию и функционированию профилей.

Завгородний подчеркнул, что от того, где будут находиться лицеи, будет зависеть, нужно ли укрупнять учебные заведения, проводить ремонты общежитий или закупать школьные автобусы для подвоза школьников. По его словам, к началу лета будет понимание, как такие лицеи будут функционировать.

"МОН работает с девятью пилотными областями, помогаем им с этим процессом, чтобы понять, какие должны быть критерии по количеству учеников, размера школ для разных функциональных типов территорий, какой должна быть территория подвоза, как их наносить на карту, какие дополнительные инструменты для выбора и общения с общинами мы можем предоставить. Надеюсь, к началу лета у нас будет четкое понимание, где те или иные школы будут функционировать в половине страны", – сказал чиновник.

Замминистра образования объясняет, что сложности могут возникать также в общинах на границе между областями. Ведь может случиться так, что школьникам будет ближе поехать в соседний край, чем посещать учебное заведение своего региона. В этом случае должны быть обеспечены межбюджетные трансферты или внесены изменения в расчеты государственного финансирования учителей, лицеев и их содержание.

Чиновник отметил, что МОН предусматривает ситуации, когда в образовательной среде могут возникать конфликты по закрытию или объединению учебных заведений. В связи с этим, ведомство планирует внедрять изменения в системе финансирования, предусматривающие обеспечение крупных лицеев, из-за чего общинам будет выгоднее двигаться в сторону модернизации.

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