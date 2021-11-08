Пережила ампутацию рук и ног, но вернулась к урокам: невероятная история лондонской учительницы. Фото

В Лондоне преподает учительница с бионическими протезами рук. У преподавателя начальной школы Кэт Тригенна была инфекция крови, которая несколько раз привела к остановке сердца и утрате ею всех четырех конечностей.

Женщина получила бионические протезы рук и смогла вернуться к преподаванию – это была ее мечта. О невероятной истории учительницы написал Wales online (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кэт Тригенна – 47-летняя мама двоих детей и учительница начальной Международной школы Лондона родом из Корнуолла. Два года назад в преддверии Рождества она стала плохо себя чувстовать – у женщины поднялась температура, которую она никак не могла сбить.

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Лихорадка была настолько сильной, что учительницу положили в больницу. Оказалось, что у нее серьезная инфекция крови, из-за чего развился сепсис. В больнице она перенесла от семи до 11 остановок сердца. Семье Кэт даже сказали попрощаться с ней.

Чтобы остановить распространение сепсиса и спасти жизнь женщины, врачам ничего не оставалось, как провести ампутацию обеих ног ниже колена и двух рук ниже локтя.

Затем Кэт пролежала месяц в реанимации и провела Новый год, заново открывая мир вокруг себя, но уже без конечностей.

Учительница говорит, что своей жизнью обязана оператору 111, который распознал симптомы сепсиса и вызвал скорую помощь.

Несмотря на все пережитое, Кэт мечтала о том, чтобы вернуться к преподаванию. Но путь к мечте был тернистым. Сначала учительнице прописали протезные крючки для рук, которые были неудобными и тяжелыми. У нее сжималось сердце каждый раз, когда приходилось их надевать.

"У меня всегда была мечта вернуться к преподаванию, и я просто знала, что не смогу этого сделать с этими тяжелыми крючками", – рассказала Кэт.

Мечта Кэт стала явью благодаря школе, где она работала – на момент болезни она преподавала там пять лет. Пока учительница заново училась делать свои первые шаги, школа собрала достаточно денег, чтобы покрыть расходы на бионические протезы рук Hero Arm от британской технологической компании Open Bionics.

Вскоре после того, как ей установили первую бионическую руку, Кэт стала намного более независимой. А через несколько месяцев спустя ей установили еще один протез на другой руке.

В общей сложности Кэт выздоравливала 18 месяцев и все еще пытается смириться со своей жизнью после сепсиса. Размышляя о своем опыте, она отметила, что бионические протезы вернули ей независимость.

Вернувшись в класс на полставки, Кэт была поражена реакцией детей на ее бионические руки.

"От письма на школьной доске до ношения книг дети одержимы Hero Arms и всегда просят меня показать, как они работают", – рассказала Кэт, добавив, что считает свою школу и коллег семьей.

По словам Кэт, эти протезы заставляют ее чувствовать себя очень уверенно. В новых руках учительницы используются миоэлектрические датчики, которые фиксируют движения мышц в руке и преобразуют их в интуитивные движения руки.

"Они позволяют мне выполнять ряд классных занятий, которые в противном случае я бы не смогла сделать", – пояснила учительница.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2019 годув Британии создали уникальный бионический протез для 8-летнего Фредди Пейна. Мальчик родился без правой руки, и медики говорили родителям, что на бионический протез он не может рассчитывать до 20 лет. Но для Фредди разработали специальный протез, который он мог использовать уже в свои 8 лет. Протез разработала та же компания Open Bionics.