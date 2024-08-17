Даже несмотря на плохие оценки. Стало известно, ученики каких школ вырастают счастливыми взрослыми

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Даже несмотря на плохие оценки. Стало известно, ученики каких школ вырастают счастливыми взрослыми

Дети, которые ходят в частные школы, становятся счастливее во взрослом возрасте даже несмотря на плохие оценки. Такие результаты показало исследование, в котором проанализировали показатели 3 тысячи учеников.

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Общее удовлетворение включало оценки молодых людей относительно их счастья, социальной жизни, деятельности в свободное время и т.д. Выводы исследования опубликовало издание The Telegraph.

Ученые проанализировали около 3000 учеников Австралии в течение 10 лет. В частности, дети, которые ходили в частную школу, набрали на 0,19 балла больше, чем те, кто посещал обычное учебное заведение.

Даже несмотря на плохие оценки. Стало известно, ученики каких школ вырастают счастливыми взрослыми

Однако, по словам исследователей, это незначительная разница. Ведь шансы быть трудоустроенным в 25 лет и поступить в университет в 19 лет были одинаковыми для обоих типов школ.

В то же время исследование не собирало данных об уровне университетов, в которые поступали студенты, а также о потенциале заработка и сфере их профессиональной деятельности во взрослом возрасте.

Несмотря на это, анализ установил несколько более высокую общую удовлетворенность жизнью молодых людей, даже если их оценки были не лучшими во время обучения в школе.

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