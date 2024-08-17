Даже несмотря на плохие оценки. Стало известно, ученики каких школ вырастают счастливыми взрослыми

Дети, которые ходят в частные школы, становятся счастливее во взрослом возрасте даже несмотря на плохие оценки. Такие результаты показало исследование, в котором проанализировали показатели 3 тысячи учеников.

Видео дня

Общее удовлетворение включало оценки молодых людей относительно их счастья, социальной жизни, деятельности в свободное время и т.д. Выводы исследования опубликовало издание The Telegraph.

Ученые проанализировали около 3000 учеников Австралии в течение 10 лет. В частности, дети, которые ходили в частную школу, набрали на 0,19 балла больше, чем те, кто посещал обычное учебное заведение.

Однако, по словам исследователей, это незначительная разница. Ведь шансы быть трудоустроенным в 25 лет и поступить в университет в 19 лет были одинаковыми для обоих типов школ.

В то же время исследование не собирало данных об уровне университетов, в которые поступали студенты, а также о потенциале заработка и сфере их профессиональной деятельности во взрослом возрасте.

Несмотря на это, анализ установил несколько более высокую общую удовлетворенность жизнью молодых людей, даже если их оценки были не лучшими во время обучения в школе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех самых распространенных проблемах, возникающих у школьников в начале учебного года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!