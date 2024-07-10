Даже поколение Z не понимает: учитель из Англии раскрыл странные термины, которые используют ученики начальной школы. Их знают и украинцы

Британский учитель начальной школы Кит Браун рассказал об удивительных словах, которые используют ученики начальной школы. В частности, их знают и украинские ученики. Педагог уверяет, что некоторый слэнг не может понять даже поколение Z, ведь он сложен для понимания.

Самой первой фразой, на которую обратил внимание молодой педагог, это "скибиди туалет" – оригинал "skibidi toilet". Оказалось, что она происходит из серии анимационных видео, где мобильные туалеты с человеческими головами борются с "гуманоидами", сообщает Daily Mail.

Слово "skibidi" школьники трактуют как "плохой" или "крутой", в зависимости от контекста. Сериал о головах в туалете любят пересматривать дети поколения Альфа.

Sigma

Sigma (Сигма) – 18 буква греческого алфавита, является вариацией на тему "альфа" или "бета" и используется школьниками в контексте "крутой чувак". Сигма-люди талантливы, умны, продуктивны, однако все дела они делают из своего дома или из поездки за ноутбуком.

"Skibidi Оhio rizz"

"Skibidi Оhio rizz" (скибиди Огайо риз) – удивительная терминология означает способность флиртовать с кем-то. В этом контексте "Огайо" означает нечто достойное отвращения, в то время как "скибиди" считается плохим. Отсюда и значение – "плохой флирт".

Mewing

Mewing (мяуканье) – это новая тенденция, когда молодые люди прижимают язык неба, чтобы сделать линию подбородка более подтянутой и стройной.

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