Дельфины: образ жизни и питание

Дельфины – одни из самых игривых и умных животных на нашей планете. Хотя дельфины проводят жизнь в воде, они не рыбы, а млекопитающие. Дельфины не могут дышать водой, как рыба, но им нужно выходить на поверхность, чтобы дышать воздухом.

Дельфинам приходится спать. Так как это сделать и не утонуть? Дельфины позволяют половине своего мозга спать за один раз. В то время как одна половина спит, другая половина просыпается, чтобы дельфин не утонул. Дельфины могут всплывать на поверхности во время сна или медленно плыть на поверхность, затаив дыхание. Больше о других животных и об их среду обитания читайте в учебнике по биологии за 7 класс Н.В. Запорожец.

Образ жизни дельфинов

Дельфины – очень социальные животные. Многие дельфины путешествуют группами, которые называются стручками. Некоторые дельфины, как косатки, всю жизнь живут в стаях с 5-30 животных. Каждая стая ведет себя по-разному. Некоторые такие семьи мигрируют и путешествуют по всему миру, а другие имеют конкретную территорию. Иногда стаи могут группироваться вместе, чтобы сделать гигантские стаи до 1000 и более дельфинов.

Самцы и кормящие матери с детьми, а также беременные самки образуют иногда отдельные временные стаи. В брачный период половозрелые самки и самцы собираются в совместные группы.

Дельфины общаются через щебетание и свист. Большинство видов дельфинов любят игры и забавы. Они любят выпрыгивать из воды группами вертикально вверх, то есть "свечой", в отличие от рыб, которые двигают хвостом из стороны в сторону.

Дельфины имеют отличное зрение и слух. Под водой они используют эхолокацию. Эхолокация похожа на гидролокатор, где дельфины издают звук, а потом слушают эхо. Их слух настолько чувствителен к этим отголоскам, что они почти могут "видеть" предметы в воде, слыша их. Это позволяет дельфинам находить пищу в мрачной или темной воде.

дельфины Укринформ

Виды дельфинов

В семействе Дельфиновов выделяются следующие виды:

Дельфины-белобочки. Распространен во всех морях мира, водится в Черном и Азовском морях. Средний по размерам дельфин длиной 1,6-2,2 м и массой от 60 до 120 кг. Спина черная или коричневая, брюхо светлое, на боках серая и светло-желтая перекрестные полосы.

Афалины. Афалина имеет куполообразный лоб серо-стального цвета и короткое рыло. Афалины достигают длины от 2 до 3 метров. Вес их колеблется от 150 до 300 кг. Длина самцов примерно на 15-20 см больше, чем длина самок.

Касатки. Это самые хищные дельфины; отличаются от других дельфинов контрастным черно-белым окрасом. Ученые выделяют две разновидности косаток: домоседы и транзитные косатки. Домоседы – это касатки, питающиеся преимущественно рыбой, и только в некоторых случаях смотрят на ластоногих. В транзитных косаток в рационе другие дельфины, киты, ластоногие, каланы, морские львы.

Гринды. Их тело цилиндрической формы, председатель закругленная, с коротким рылом, и едва выделяется из туловища. Под подбородком в гринды есть белое пятно, а все тело полностью окрашено в черный цвет.

Китовидные. Предпочитают холодным водам Атлантического и Тихого океанов, хотя и встречаются в тропиках. Узнаваемые из-за отсутствия спинного плавника.

Горбатые. Характеризуются заметными выступами на спине и удлиненными спинными плавниками. Горбатый дельфин является прибрежным, которого можно найти вдоль побережья Африки и Индии.

горбатый дельфин Pinterest

Питание дельфинов

В основном дельфины едят мелкую рыбу, но они не ограничиваются только этим. Они также едят кальмаров, а некоторые дельфины, как-то касатки, часто едят маленьких морских млекопитающих, как тюлени и пингвины.

Некоторые дельфины делятся едой с младшими или позволяют молодым ловить раненую добычу, как обычную. Они не пережевывают пищу, а глотают ее целиком, потому что не имеют жевательных мышц. Дельфины получают нужную воду от животных, которых они едят, они не пьют океанскую воду.

Интересные факты о дельфинах:

Многие дельфины защищены Законом о защите морских млекопитающих. Дельфина Гектору относят к категории исчезающих.

Дельфины достаточно умны и могут понять сложные команды.

Как и все млекопитающие, дельфины кормят младенцев молоком.

Речные дельфины живут в пресной воде, а не в соленой воде.

Во рту взрослого дельфина насчитывается до 210 зубов, которые предназначены для захвата и удержания рыбы.

Дельфины плавают кругами и одним глазом всегда наблюдают за тем, чтобы к ним не подкрались хищники.

Дельфины способны узнавать себя в зеркало.

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