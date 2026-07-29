Подростки в основном поступают в 10 класс, ведь до сих пор бытует миф, что в колледжах учатся более слабые дети, которые не уверены в своих силах при поступлении в университет. Когда я спросила свою знакомую, почему сначала она не рассматривала вариант поступления в колледж после 9 класса для сына, ответ был предсказуем – сначала нужно закончить школу, а потом выбирать профессию.

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За этим убеждением стоял ее собственный опыт. После 9 класса она поступила в колледж, потому что испытывала трудности с точными предметами – именно так поступить ее тогда убедили педагоги. Поэтому, когда 9 класс заканчивала уже ее дочь, мать также планировала оставить ее в школе. Но ее мнение изменилось после знакомства с колледжем, отличающимся от формата начала 2000-х, и участия ребенка в бизнес-инкубаторе: прогрессивная образовательная среда, практические задания, больше самостоятельности и возможность попробовать новый формат обучения до окончательного решения о поступлении.

Меня в этой истории заинтересовал не сам выбор колледжа. Я подумала о другом: сколько решений об образовании детей мы принимаем после изучения реальных возможностей, а сколько – по сценарию, который знаем из собственного опыта? Если глубже ознакомиться с современными образовательными моделями, программами для подростков и понаблюдать, как они ведут себя в ситуациях, где нужно принимать решения, договариваться с другими, планировать работу и отвечать за результат, то мнение о месте обучения может измениться.

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Именно поэтому сегодня я задаю родителям вопрос: "Зачем ваш ребенок идет в 10 класс?" И ответ не должен диктоваться прошлым опытом обучения родителей, ведь ничто не стоит на месте и нельзя принимать решения на основе представлений о системе образования, которой уже нет.

Реформа старшей школы меняет привычную логику выбора

С 2027 года должно начаться общенациональное внедрение новой модели старшей профильной школы. После 9 класса ученики смогут продолжить обучение в академическом лицее или выбрать профессиональный или специализированный колледж. Академическая старшая школа будет длиться три года — с 10 по 12 класс, но количество таких школ сократится. Ученики получат больше возможностей выбирать профиль, предметы и курсы, а 10 класс должен стать адаптационным периодом для уточнения образовательного направления.

Можно обсуждать доступность лицеев, транспорт, кадровое обеспечение, качество программ и готовность общин к этим изменениям. Но в логике реформы я вижу важное изменение: после 9 класса семья должна более осознанно решать, где и зачем ребенок продолжит обучение.

Раньше можно было перейти в 10 класс, продолжить обучение и отложить сложные решения. Теперь нужно изучать варианты, сравнивать программы, думать о потребностях конкретного ребенка и разговаривать с ним о будущем. После 9 класса уже недостаточно продолжать обучение по инерции. Нужно понимать, почему выбранный путь подходит именно вашему ребенку.

В 15 лет еще рано выбирать профессию, но уже пора учиться выбирать

"Еще рано что-то решать" – один из самых распространенных аргументов родителей.

Я согласна, если речь идет о профессии на всю жизнь. Пятнадцатилетний подросток не обязан знать, кем будет работать через 20 лет, или быть уверенным в своем образовательном пути уже после 9 класса.

Новая модель старшей школы этого и не требует. 10 класс задуман как адаптационный период, когда ребенок может лучше понять свои интересы и уточнить направление обучения. Но как подросток поймет, что ему подходит, если ничего не пробует? Профориентационный тест может дать гипотезу, беседа с психологом или карьерным консультантом – помочь увидеть сильные стороны, информация о профессиях – расширить представление о возможностях. Однако ни один из этих инструментов не заменит собственного опыта.

"Это оказалось сложнее, чем мы ожидали"

После одного из наших хакатонов я спросила участников об их впечатлениях. Многие ответили: "Это оказалось сложнее, чем мы ожидали".

Нужно было работать в команде, договариваться, распределять задачи, предлагать решения, аргументировать свою позицию, презентовать идею перед аудиторией и отвечать за результат. Менторы не давали подробных инструкций, выполнив которые, можно было бы гарантированно получить правильный ответ.

И здесь я увидела проблему, которую не раз замечала в работе с подростками: многие ждут инструкций. Что нужно сделать? Как правильно? Сколько написать? Что сказать, чтобы получить хороший результат?

Если подросток годами в основном выполняет решения взрослых, нет оснований ожидать, что в 17 лет он вдруг научится уверенно принимать собственные. Этому можно научиться в ситуациях, где приходится действовать без готового алгоритма, ошибаться, пересматривать решения и отвечать за результат.

Именно такие ситуации заставили меня пересмотреть собственное отношение к колледжам. Я поняла, что дело не в возрасте ребенка и не в названии учебного заведения. Важна среда, в которой подросток постепенно получает больше свободы действовать и больше ответственности за последствия собственных решений.

Но был еще один вывод, который изменил моё отношение к колледжам. Я перестала сравнивать колледж со старшей школой по принципу "где лучше", ведь это разные образовательные пути.

В колледже подросток раньше начинает изучать профессиональные дисциплины, знакомиться с выбранной сферой через практические задания и проверять, насколько она ему подходит. Обучение после 9 класса дает возможность одновременно получать полное общее среднее образование и профессиональную подготовку, а после окончания колледжа – продолжить обучение в вузе. Для меня принципиальной стала именно возможность раньше соприкоснуться с профессиональной сферой. В школе подросток может еще несколько лет изучать общеобразовательные предметы и готовиться к поступлению. В колледже он уже во время обучения начинает понимать, что значит работать с реальными задачами выбранной отрасли.

Однако это не гарантирует, что в 15 лет ребенок безошибочно выберет профессию. У него могут измениться интересы, специальность и дальнейшая образовательная траектория. Но за это время у него появляется опыт, на основе которого можно принимать последующие решения.

Именно поэтому сегодня я уже не воспринимаю колледж как путь, который выбирают из-за слабых оценок или неудач в школе. Для части подростков это может быть осознанным выбором в пользу раннего знакомства с профессиональной сферой, практического опыта и постепенного перехода к большей самостоятельности.

Мы, родители, боимся, что ребенок сделает неправильный выбор. Но научиться выбирать можно только тогда, когда у тебя есть возможность пробовать и принимать собственные решения.

Что я теперь ищу в учебном заведении

В то же время я не считаю, что каждому ребенку после 9 класса нужно поступать в колледж. Сам факт обучения в колледже не гарантирует практики, современных программ, сильных преподавателей или самостоятельности студентов. Точно так же академический лицей не обязательно станет правильным выбором для каждого подростка. Поэтому я бы не начинала выбор с вопроса "лицей или колледж?". Сначала стоит определить, что конкретно ребенок должен получить от следующего этапа образования.

Для меня есть три ключевых результата: самостоятельность, практика и ответственность. Будет ли у ребенка возможность принимать решения и постепенно меньше зависеть от постоянного контроля взрослых? Сможет ли он проверить свои интересы через проекты, профессиональные пробы, исследования, стажировки и реальные задачи? Будет ли она попадать в ситуации, где от её действий зависит результат?

Эти вопросы я бы одинаково задавала и лицею, и колледжу. А название учебного заведения само по себе ничего не гарантирует.

Три вопроса перед подачей документов

Перед подачей документов в любое учебное заведение я советую родителям ответить на три вопроса:

1. Что должно появиться в жизни моего ребенка на следующем этапе образования, кроме документа об образовании и результатов экзаменов? 2. Какой опыт он получит именно здесь и что этот опыт поможет ему понять о себе? 3. Если бы мы отбросили друзей, привычки, престиж и страх перемен, почему мы выбираем именно этот путь?

Если ответов нет, я бы не спешила подавать документы.

Посетила бы академические лицеи и колледжи, сравнила программы, спросила, чем именно будет заниматься ребенок во время обучения, посмотрела на проекты учащихся и студентов, выяснила, как организованы практика и профессиональные пробы.

Параллельно дала бы ребенку возможность попробовать разные виды деятельности через краткосрочные программы, хакатоны, профессиональные пробы, стажировки или другие практические форматы.

После этого отдельно записала бы свои аргументы в пользу каждого варианта и попросила бы ребенка сделать то же самое. А затем сравнила бы наши ответы.

Этот подход не гарантирует идеального решения, но дает гораздо больше оснований для выбора, чем привычка, престиж учебного заведения или страх перемен.

Сначала дайте ребенку опыт, а потом просите его выбирать

Мама, с истории которой я начала этот текст, изменила решение после того, как ее ребенок увидел другой формат обучения и попробовал его на практике. Когда-то перед собственным выбором у нее самой такой возможности не было.

Спустя много лет ее ребенок получил возможность увидеть другой колледж, попробовать новый формат обучения и сравнить. Именно поэтому я считаю важным не убеждать родителей выбирать колледж вместо лицея и не убеждать подростка как можно раньше определиться с профессией.

Сначала стоит расширить количество вариантов, о которых знает семья. Познакомиться с различными учебными заведениями, сравнить программы и дать подростку возможность попробовать себя в новой деятельности. И только потом задать ему вопрос: "Что из увиденного и попробованного тебе подходит и почему?"