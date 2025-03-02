Дети играют в 'ТЦК' и интересуются военной тематикой: психолог дала советы, как избежать тревожных последствий

В Украине распространились случаи, когда дети интересуются военной тематикой и даже играют в игру "Как сбежать от ТЦК". В частности, такой случай был замечен в Житомирской области.

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Об этом рассказала психолог из Бердичева Оксана Трибун, передает "Суспільне". Она рассказала, что дети поделились на три команды: "мужчины", "полиция" и "ТЦК" и показывали, как правоохранители и "ТЦК" ловят "мужчин" для мобилизации.

Ранее также в социальных сетях активно обсуждали, что в одной из школ Киева ученики играли в "ТЦК" и один рукой сделал другому захват шеи и чуть не сломал нос.

Эксперт отмечает, что такие случаи не являются нормой и показывают, как война стала частью обыденности детей, даже если они не всегда понимают глубокое содержание. Она дала родителям несколько советов, как избежать тревожных последствий.

Во-первых, не стоит запрещать игру резко, потому что это может вызвать у детей сопротивление или сделает игру еще более привлекательной. Важно поговорить, почему ребенок увлекся этой игрой, советует Трибун.

Во-вторых, нужно спросить ребенка о самом смысле игры, узнать, что именно его привлекает в ней: будь то способ выразить свои страхи или просто популярная забава среди друзей.

В-третьих, следует объяснить ребенку реальное содержание событий, потому что он может не до конца осознавать, что такое мобилизация и почему она сейчас нужна. В это время следует обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка.

"Если ребенок начал интересоваться военной тематикой или играть в "ТЦК", это может свидетельствовать о его внутренней тревоге. Спросите, испытывает ли он страх, тревогу или неуверенность в будущем, и поддержите его", – сказала психолог.

Также она советует предложить детям альтернативные игры и активности, например занятия спортом или волонтерские инициативы, а также призывает контролировать информационную среду ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, в одной из столичных школ старшеклассники показали сценку с избиением "представителя ТЦК". Делом уже занялась полиция. Также на инцидент отреагировал министр образования Оксен Лисовой.

Директор заведения уже извинилась, уточнив, что она не знала, что запланирована такая сценка, хотя вины с себя не снимает. Педагог-организатор написала заявление на увольнение. Кроме того, с учениками будет проведена разъяснительная беседа.

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