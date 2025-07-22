"Дети имеют чрезвычайные таланты, а мы их безжалостно уничтожаем". Всемирно известный педагог назвал проблему современных школ
Всемирно известный педагог и специалист в области образования и творчества Кен Робинсон в своем выступлении на TED назвал одну из самых больших проблем современных школ. По его мнению, дети имеют много разных талантов, но система образования их уничтожает.
По словам педагога, творчество в образовании важно не меньше, чем грамотность. Отрывком его речи с переводом на украинский поделилась на своей странице в Instagram украинский блогер Юлия Семенова, которая освещает темы, связанные с воспитанием и родительством.
"В процессе обучения мы забираем у детей их творческие способности", – говорит он и объясняет, что согласно устоявшейся системе образования во всем мире, на первом месте всегда математика и языки, затем – гуманитарные науки, и только после этого – искусство.
"Нет ни одной образовательной системы на планете, которая бы ежедневно преподавала детям танцы так, как преподается математика", – говорит он и отмечает, что в современном мире это ошибка.
Он вспоминает о том, что большинство уже взрослых людей помнят, как в детстве их отводили в сторону от тех вещей, которые им нравились, со словами, что этим они не заработают себе на жизнь. Однако правильно ли это? В корне уничтожать желание ребенка развиваться в конкретном направлении.
"Дети могут не достигать каких-то результатов и не оправдывать чужих ожиданий, но их инициативы и стремления имеют значение в формировании их личности. И задача взрослых – поддерживать их", – соглашается с мнением Робинсона в своей заметке блогер.
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