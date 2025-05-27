Дети, которые умеют говорить ''нет'', вырастают в семьях, где родители делают эти 5 вещей

Украинский психолог из Днепра Александра Корсун рассказала, почему важно научить детей говорить "нет". По ее мнению, это умение есть далеко не у каждого ребенка, но родителям под силу это изменить.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram эксперт назвала 5 вещей, которые делают родители детей, чтобы они умели отстаивать свои границы. По словам психолога, чтобы ребенок не вырос "удобным" для всех, стоит начать с самого простого – слов, которые он слышит ежедневно дома.

Корсун считает, что именно правильно сформулированные предложения близких взрослых могут существенно повлиять на уверенность и самоуважение ребенка.

5 вещей, которые делают родители детей, чтобы они умели говорить "нет"

Эксперт говорит, что когда ребенок что-то сделал неправильно, надо не кричать на него, а описывать ситуацию. Так ребенок учится понимать ситуацию и ее последствия без чувства вины и стыда.

Вместо сухого "молодец", по мнению психолога, стоит сделать акцент на том, как ребенок старался и сколько усилий было приложено. Так ребенок учится видеть не только результат, а весь пройденный путь.

Корсун отмечает, что важно, чтобы родители помогали детям чувствовать свои собственные границы и защищали их в быту при необходимости. Таким образом ребенок будет понимать, что его эмоции и чувства правильные и важные.

Ребенок должен знать, что его мнение важно. Это развивает чувство значимости и ощущение права голоса.

Важно, чтобы ребенок знал, что его выслушают до конца, даже если с его мнением не согласны. Таким образом, считает психолог, родители дают ребенку возможность научиться мыслить самостоятельно. Без страха ошибиться и быть собой.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 вопросах, которые стоит задавать детям каждый вечер, чтобы убедиться, все ли с ними в порядке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!