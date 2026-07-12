Дети не плачут, потому что наказание всегда наступает: украинка рассказала о строгом методе воспитания в Германии, напоминающем времена СССР

Украинка, проживающая в Германии и ведущая блог в Instagram под ником @alonkaaaa97, рассказала о местном методе воспитания детей, который очень ее удивил. Он напомнил женщине методы, которые применялись в СССР.

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По ее словам, особенность подхода заключается в том, что за каждый проступок там обязательно следует наказание. И именно это, по мнению женщины, объясняет более сдержанное поведение немецких детей. О своих впечатлениях украинка рассказала в видеоролике, который опубликовала на своей странице.

Женщина рассказала, что обратилась к педиатру из-за агрессивного поведения собственных детей, которые могли ее ударить. Она поделилась, что объяснения и просьбы не давали длительного эффекта. "Я ходила к педиатру, когда у меня уже терпение лопнуло, я понимаю, что ничего с этим поделать не могу, а мне что-то нужно, и я не знаю, как донести до ребенка, что мама – это тоже живой человек", – рассказала она.

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В ответ врач посоветовал ввести четкую систему наказаний. Речь идет не о физическом насилии, которое в Германии запрещено, а о дисциплинарных мерах. И предложил несколько вариантов: поставить ребенка на некоторое время в угол или усадить на стул и запретить на время вставать. Главное, чтобы за неправильным поступком всегда следовало наказание и ребенок знал, что избежать его не удастся.

"Почему немецкие дети не плачут? Потому что они знают: если ты сейчас в магазине разрыдаешься, устроишь истерику, то, придя домой, будешь стоять в углу полчаса, час или столько времени, сколько определили для тебя родители", – пояснила украинка.

По словам блогера, в немецких семьях такая практика является постоянной. Именно поэтому, отмечает она, дети реже ведут себя неконтролируемо и устраивают сцены на публике, ведь осознают последствия. "И когда ты с детства стоял в том углу или в этой комнате, ты понимаешь, что они не шутят. И что это действительно так и будет. И это работает", – сказала она.

В то же время женщина признала, что ее отношение к таким методам неоднозначно. С одной стороны, она видит их эффективность, с другой – такие подходы напоминают ей суровые модели воспитания из советского прошлого. Она также добавляет, что ее собственные дети не знакомы с подобной системой наказаний, и именно это, возможно, влияет на их поведение.

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