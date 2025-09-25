Дети оказались мудрее многих взрослых: Руслан Цыганков показал трогательное видео разговора с учениками о минуте молчания

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков показал трогательное видео, где его ученики поделились своими мыслями о необходимости проведения минуты молчания. Школьники поддерживают такую инициативу и считают, что это самое малое, что они могут сделать для почтения памяти павших героев.

Так, в видео в TikTok, ученики говорили, что минута молчания – это уважение к военным, которые стояли не одну минуту в боях, а также благодарность за героизм тем военным, которые отдали свою жизнь за то, чтобы дети учились и жили. Ответы школьников растрогали сеть.

Украинцы поделились своими мыслями и отметили, что именно благодаря поднятию таких тем в Украине растет сознательная молодежь. Кроме того, они указывали, что именно с уважения все начинается и этому должны учить учителя.

"Как приятно услышать мнения молодежи. Они настолько осознанно все воспринимают, что, нам – взрослым, надо у них учиться. За этой молодежью наше будущее".

"Спасибо Руслан за Вашу позицию, за то, что поднимаете такие важные темы на обсуждение с детьми. Горжусь Вами и вдохновляюсь".

"Как приятно слышать такие слова от нашей молодежи!"

"Все очень правильно! Учитель обязан каждый день учить ребенка. Все начинается с уважения!"

"У нас очень умная молодежь...Как мне понравились их ответы... Детки, вы у нас самые лучшие! Никогда не забывайте и уважайте память о тех, кто отдал жизнь ради нас ... Печально, что есть такие".

"У меня сын 8 лет, опаздывал в школу (потому что была тревога до утра). И мы ехали в машине, он увидел на часах 9:00 и говорит: мама мы пропускаем в школе минуту молчания, поставь мне гимн. Мы не остановились, потому что это было Столичное шоссе в Киеве, там бешеный поток, но в машине минуту молчали и слушали гимн. И сам сын мне об этом напомнил. Вот такое наше молодое поколение".

"А для меня это аналогия – остановить свою жизнь – чтобы понять, как остановилась жизнь у всех людей потерявших своих близких. Чтобы понять насколько высока цена за будущее".

Скандал на Крещатике

В Киеве мужчина выразил недовольство из-за того, что в центре города останавливают движение транспорта во время минуты молчания, а Крещатик, по его словам, "превратили в кладбище". Однако после волны возмущения в соцсетях он быстро извинился.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве во вторник, 23 сентября, в 9:00 на улице Крещатик остановили движение транспорта во время общенациональной минуты молчания. Таким образом все присутствующие почтили павших в российско-украинской войне. Теперь это будут делать ежедневно.

