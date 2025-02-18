Дети стали счастливее и менее уставшими: школа в Великобритании перешла на 4-дневное обучение и получила интересный результат

Одна из школ в Великобритании положила начало интересному эксперименту – четырехдневное обучение. Они изменили не только количество дней, когда проводятся уроки, но и ввели ряд изменений, краеугольным камнем которых является психическое здоровье учащихся.

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Как пишет The Gurdian, результатом этих новшеств стала заметная разница в настроении как учащихся, так и педагогов. Дети стали более счастливыми и менее уставшими, а у учителей повысился уровень мотивации и уменьшилось состояние истощения.

Независимая школа Liberty Woodland расположена на окраине парка National Trust в Мордене на юге Лондона. Здесь учатся дети от 4 до 16 лет. Идея начать такой эксперимент с нетрадиционным расписанием была предложена с целью разрешить две главные проблемы:

ухудшение психического здоровья учащихся – перегрузка, стресс, тревожность;

кризис среди педагогов – истощение, низкая мотивация, нехватка кадров.

Согласно новой системе обучения, уроки проходят всего 4 дня в неделю, а пятница – это время самостоятельной работы, отдыха или занятий любимыми делами. Обучаются дети не в классах, а на улице, в палатках в стиле юрт, которые находятся в парке на территории учебного заведения.

По словам учеников и учителей школы, такой тип обучения им больше нравится. Несмотря на то, что учебные дни длятся дольше, чем в обычной школе, благодаря дополнительному выходному дню, у них больше времени на отдых и восстановление.

Вместо стандартного для Великобритании расписания уроков с 9 до 15 часов, здесь дети учатся с 8:30 до 16:40. Пятница является выходным днем для учащихся, но если им нужна помощь учителей в выполнении домашних заданий, они могут обратиться к ним онлайн.

Основной фокус этого эксперимента направлен на индивидуальное развитие: дети самостоятельно распределяют время на обучение, отдых, спорт или занятия.

Один 14-летний ученик, ранее ходивший в обычную среднюю школу, считает, что здесь ему учиться гораздо лучше и он чувствует себя более счастливым. Ему нравится обучающая программа международного бакалавра, которая, по его словам, позволяет глубже учиться. Он также любит проводить пятницу дома.

"Я люблю четырехдневную неделю. Хотя у нас более длинные дни, иметь на один день меньше, когда ты дома, в своем собственном окружении – мне очень нравится", – говорит он.

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